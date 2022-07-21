عودة الغاز الروسي إلَّى ألمانيا بعد صيانة “نورد ستريم 1”

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 استؤنفت الخميس بعد الصيانة وعاد الغاز للتدفق مرة أخرى.

أكد متحدث باسم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، استئناف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب الألماني الروسي، اليوم الخميس، بعد أعمال الصيانة السنوية.

توقفت الإمدادات القادمة عبر خط الأنابيب بشكل كامل خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ 11 يوليو، فِيْ ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، فِيْ وقت تواجه فِيْه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل. .

وقال متحدث باسم نورد ستريم إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصل معدلات الضخ فِيْ الخط إلَّى المستويات الطبيعية.

وأضاف أن الكَمْيات التي يتم ضخها حاليا هِيْ نفسها تقريبا كَمْا كانت قبل بدء أعمال الصيانة وبلغت 67 مليون متر مكعب يوميا أي ما يعادل حوالي 40٪ من الطاقة التشغيلية للخط.

ومع ذلك، من المحتمل أن تتغير هذه الكَمْيات فِيْ غضون أيام، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت.