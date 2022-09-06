عودة الكهرباء لكل مناطق مسقط.. وتحقيق فِيْ أسباب الانقطاع

فِيْ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعيد التيار الكهربائي إلَّى جميع المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي فِيْ العاصمة مسقط.

وقالت هِيْئة تنظيم الخدمات العامة العمانية، فِيْ بيان لها، إنها “باشرت تحقيقًا تفصيليًا مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلَّى هذه الانقطاعات لتجنب حدوثها فِيْ المستقبل”.

وانقطعت الكهرباء عَنّْ مسقط ومحافظات أخرى، يوم الاثنين، مما أثر على قطاعات الطاقة والاتصالات والطيران.

وقالت شركة مطارات عمان فِيْ بيان إن العمليات فِيْ مطار مسقط الدولي تتأثر إلَّى حد محدود بهذا الخلل.

وأضافت أن “الفريق المختص بمطار مسقط الدولي يتعامل حاليا مع انقطاع التيار الكهربي الذي يؤثر على محيط المطار”.

ولم تذكر الهِيْئة أسباب الانقطاع.