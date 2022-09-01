عودة النجوم.. أول رسالة من رونالدينيو بعد الوصول إلَّى المملكة

أعرب النجم البرازيلي رونالدينيو عَنّْ سعادته بالقدوم إلَّى السعودية للمشاركة فِيْ مباراة “عودة النجوم”.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه عَنّْ مشاركة الثلاثي البرازيلي الدولي رونالدينيو وريكاردو كاكا وروبرتو كارلوس فِيْ فعاليات مهرجان “العودة إلَّى الرياض”.

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وقال رونالدينيو فِيْ حديث لصحيفة الميدان الرياضي “يسعدني القدوم إلَّى المملكة العربية السعودية، وقد أتيت إلَّى المملكة من قبل، ويسعدني أن أكون هنا مرة أخرى”.

وكشف تركي آل الشيخ عَنّْ إقامة مباراة تسمى “عودة النجوم” بمشاركة الثلاثي البرازيلي الذي فاز بكأس العالم 2002 فِيْ كوريا الجنوبية واليابان.

واحتفل رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه بوصول رونالدينيو وكاكا وكارلوس إلَّى المملكة العربية السعودية قائلاً “أطفالنا سيشاركون فِيْ مباراة لأول مرة”.

وصل الثلاثي روبرتو كارلوس وكاكا ورونالدينيو إلَّى الرياض للمشاركة فِيْ مباراة “عودة النجوم”، فِيْ إطار مهرجان العودة إلَّى الرياض الذي يستمر حتى 5 سبتمبر.

يتباهى الثلاثي البرازيلي بإنجاز تاريخي فِيْ عالم كرة القدم، بعد أن قاد المنتخب البرازيلي إلَّى لقب كأس العالم 2002 فِيْ كوريا الجنوبية واليابان، بعد فوزه على ألمانيا فِيْ النهائي بهدفِيْن دون مقابل، ليفوز بالمنتخب البرازيلي. اللقب الخامس فِيْ تاريخها.

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