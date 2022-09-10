“عودة تاليسكا”.. النصر بالقوة الضاربة أمام ضمك

أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لنادي النصر، عَنّْ التشكيل الرسمي لكأس العالم التي ستواجه داماك، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي الروسي، للموسم الرياضي 2022.

يواجه العالم، مساء اليوم السبت، أول فريق كرة قدم لنادي داماك، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون فِيْ الأسبوع الثاني.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

كان تشكيل النصر الرئيسي على النحو التالي

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا

الدفاع جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، الفارو

المحور لويس جوستافو وعلي الحسن.

خط الوسط المهاجم أندرسون تاليسكا، سامي الناجي، أيمن يحيى

المهاجمون فِيْسنتي أبو بكر.

ويشهد تشكيل النصر عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا، للمشاركة فِيْ المباراة بعد انتهاء الإيقاف الذي تعرض له بعد حصوله على البطاقة الحمراء، فِيْ مباراة النصر ضد الفاتح، فِيْ النهاية. من الموسم الماضي من مسابقة الدوري السعودي للمحترفِيْن.