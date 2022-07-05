عودة رسوم محافظ الهاتف.. شركات المحمول فِيْ مصر تبدأ التحصيل

أخطرت شركات المحمول فِيْ مصر عملائها بإعادة تحصيل رسوم السحب وتحويل الأموال من محفظة الهاتف المحمول مرة أخرى.

تلقى عملاء Vodafone و Etisalat و WE و Orange رسائل نصية تشير إلَّى إعادة الرسوم، وذكرت رسائل عملاء Vodafone أن الشركة ستبدأ اعتبارًا من اليوم 5 يوليو، وتحصيل رسوم قدرها 1 جنيه مصري على التحويلات بين محافظ Vodafone Cash و 0.5٪ مع بحد أقصى 10 جنيهات للتحويل إلَّى أي محفظة أخرى بشرط أن تكون أول معاملة فِيْ الشهر بدون رسوم.

قبل أيام، قرر البنك المركزي المصري تطبيق سياسة التسعير لتحويل الخدمات للأفراد الذين يستخدمون محفظة الهاتف المحمول لمدة 6 أشهر، تبدأ من الأول من يوليو وتنتهِيْ فِيْ نهاية ديسمبر 2022.

ألزم البنك المركزي البنوك العاملة فِيْ السوق المصري بإعفاء جميع العملاء من رسوم التحويل لأول معاملة شهرية تسري على جميع محافظ الهاتف المحمول.

تتم معاملات التحويل بين محافظ الهاتف المحمول وبعضها، سواء كانت تابعة للشركة أو غير تابعة لنفس مزود الخدمة.

رسوم التحويل من محفظة الهاتف المحمول

جاء قرار الشركات بعد إعلان البنك المركزي المصري عدة قرارات تتعلق بإعادة العمولات المصرفِيْة ورسوم السحب والإيداع وتطبيق سياسة تسعير خدمات التحويل للأفراد من خلال محفظة الهاتف المحمول والتي نصت على ما يلي

إعفاء العملاء من رسوم التحويل للمعاملة الأولى فِيْ الشهر من أي محفظة محمولة إلَّى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

وضع حد أقصى للتسعير “جنيه واحد” لكل معاملة على التحويلات التي تتم بين محفظة أي هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس الشركة “مزود الخدمة”.

– وضع عمولة تحويل 0.5٪ من قيمة التحويل لا تتجاوز 10 جنيهات لكل معاملة على الحوالات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لمزود الخدمة نفسه.