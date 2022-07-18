عودة فيروس ماربورغ الفتاك ووفاة أول حالتين في غانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس ماربورغ الشبيه بالإيبولا في غانا، بعد أن أكدت الفحوصات إصابة شخصين بالفيروس وتأكدت وفاتهما في وقت لاحق.

تفشي فيروس ماربورغ في غانا

صرحت غانا أنه تم اكتشاف حالتين من حالات الإصابة بفيروس ماربورغ في البلاد، بعد تأكيد النتائج السابقة من قبل مختبر تابع لمنظمة الصحة العالمية.

أظهر تحليل أولي لعينات من مريضين في منطقة أشانتي بجنوب غانا، متوفين وغير مرتبطين، أنهم أصيبوا بالفيروس، بعد إرسال العينات إلى معهد باستور في داكار، السنغال، لإجراء فحص كامل. التأكد من إصابتهم، حيث ظهرت عليهم أعراض مثل الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

ونتيجة لذلك، أصدرت هيئة الصحة الغانية بيانًا جاء فيه أن “مزيدًا من الاختبارات في معهد باستور في داكار، السنغال، أكدت النتائج”.

وأضاف أنه يعمل على الحد من أي مخاطر لانتشار الفيروس، بما في ذلك عن طريق عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم “أكثر من 90 مخالطا”، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

حشد الموارد للاستجابة

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا “استجابت السلطات الصحية بسرعة وبدأت في الاستعداد لتفشي محتمل. هذا شيء جيد لأنه بدون اتخاذ إجراء فوري وحاسم، يمكن أن يفقد ماربورغ السيطرة بسهولة.

وأضاف مويتي أن منظمة الصحة العالمية تعمل على الأرض لدعم السلطات الصحية والآن بعد الإعلان عن تفشي المرض، فإنها تحشد المزيد من الموارد للاستجابة.

ما هو فيروس ماربورغ

ينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس عائلة الإيبولا، وهي حمى نزفية شديدة العدوى، وقد انتشر سابقًا إلى إفريقيا في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

كان هناك 12 تفشيًا لفيروس ماربورغ منذ عام 1967، خاصة في جنوب وشرق إفريقيا.

وسجلت غينيا حالة إصابة واحدة بالفيروس، تم الإعلان عنها في 16 سبتمبر 2022، وبعدها لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة أخرى.

يبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما يقوم حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، بنقل الفيروس إلى الإنسان، والذي بدوره ينقله إلى إنسان آخر من خلال ملامسة سوائل الجسم لشخص مصاب.

أعراض فيروس ماربورغ

تشمل أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ الصداع، وقيء الدم، وآلام العضلات، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب بالفيروس.

ثم ينزف بعض المرضى من خلال فتحات في الجسم مثل العينين والأذنين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس ماربورغ تراوحت بين 24 في المائة و 90 في المائة في حالات تفشي سابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وطريقة علاج الحالات.