عيادات طبية متنقلة ترافق الحجاج على امتداد طريق الهجرة 

ترافق حشود الحجاج على طول طريق الهجرة الواصل بين مكة والمدينة خدمات طبية متنقلة، لرصد الحالة الصحية للحجاج في جميع المواقع والموانئ خلال مرحلتي القدوم والتجميع حتى مغادرتهم إلى بلدانهم الأصلية.

العيادات المتنقلة

عملت الكتلة الصحية بالمدينة على تزويد العيادات المتنقلة بكافة المستلزمات التشغيلية من خلال العيادات الكشفية والأجهزة الطبية والأطقم والكوادر الفنية والتمريضية وتوريد الأدوية، كما تم تجهيز عيادة إسعاف لنقل المستفيدين في حالات الطوارئ الطبية. حالات.

خدمات متنوعة

يشار إلى أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدمت خدمات طبية لـ4322 حاجا خلال الموسم الأول من حج هذا العام 1444 هـ، حيث تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى الحمنه العام لاستكمال المراحل. من علاجه، وتستمر العيادات الطبية المتنقلة في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذي الحجة الحالية.