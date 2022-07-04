عيادة الأسنان المتنقلة تقدم خدماتها للحجاج في مكة

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق خدمات عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لمجموعة مكة المكرمة الصحية. وأوضحت الوزارة أن هذه العيادة تتمركز في موقع مستشفى طوارئ الهرم، لتقديم الرعاية الطبية للحجاج أثناء أداء فريضة الحج. موسم هذا العام 1444.

خدمات عيادة طب الأسنان المتنقلة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أهمية هذه العيادة المتنقلة وموقعها في المنطقة الوسطى من الحرم يعود إلى محدودية الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان في بعض مرافق التجمع الصحي، فضلاً عن عدم توفرها. في المركز. منطقة الحرم التي تلزم الحجاج في حالة حاجتهم للخدمة بالتوجه إلى مناطق خارج الحرم. وتتماشى هذه الخدمات مع أهداف وزارة الصحة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها، وزيادة كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله.

32 أخصائيا من الفريق الطبي

تضم العيادة المتنقلة لخدمات رعاية الأسنان 32 كادرًا طبيًا وتشغيليًا مجهزين بكافة الإمكانات الحديثة على مدار الساعة خلال موسم الحج، وتستهدف متلقي خدمة الحجاج.