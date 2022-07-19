عيد مار الياس الحي وما قصته، يعتبر عيد مار الياس من الأعياد الدينية لدى الشعب المسيحي، ويتم الاحتفال به في العشرين من شهر تموز، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويقومون بتقديم الكثير من الطقوس الدينية والعادات الخاصة بهم، وايضا يقومون بتقديم العبارات الى الاحبة والأصدقاء فهي تثبت لهم المحبة والصداقة والسعادة، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم عيد مار الياس الحي وما قصته، تابعونا.

عيد مار الياس ويكيبيديا

في كل عام في العشرين من شهر تموز يحتفل المسيحيين في عيد مار الياس وهو من الأعياد الدينية المميزة والمناسبات الخاصة بهم، وتم ذكرها في الأديان السماوية الثلاثة، ويحتفل بها المسيحيين في العراق وفلسطين والأردن ولبنان، ويتم في هذا العيد احياء ذكرى نبي من انبياء بني إسرائيل من خلال تقديم العديد من المظاهر الدينية الخاصة بهم والتي تدخل الفرح والسرور والسعادة عليهم.

من هو مار الياس

يعتبر مارلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان يعيش في المملكة الشمالية في منطقة جلعاد، وكان دوما يرتدي ثوبا من الشعر، وكان دوما يتجلى في العهد الجديد مع اليسوع فكانوا يعتقدون أنه ياتي قبل مجئ المسيح الثاني، وأيضا سمي باليونانية باسم الياس وهو الشخص الذي تم ذكره في القرآن الكريم، لذا فقد تم تخصيص يوما له لإحياء ذكراه وذلك في العشرين من تموز من كل عام بالقيام بمجموعة من العادات والطقوس المميزة الخاصة بهم.

قصة عيد مار الياس الحي

يحتفل في عيد مارلياس المسيحين حول العالم وفيه يتم احياء ذكرى نبي من انبياء بني إسرائيل، وكانوا يسمونه بمار الياس الحي كأنه لم يمت وينتظرون مجيئه إلى الأرض، و في العشرين من شهر تموز من كل عام كانوا يقومون بالمظاهر والفعاليات الدينية الخاصة بهذه المناسبة التي تبهج قلوب الأفراد وتسعدها، وللتعرف على أهم التفاصيل عن عيد مارلياس من الاتي: