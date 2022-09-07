عيون الأردنيين تراقب أسعار الذهب يوميا.. من أجل الربح أو الادخار

وزادت كَمْيات سبائك الذهب المستوردة فِيْ المملكة، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بنسبة 169 فِيْ المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أصبحت أسعار الذهب أشبه بنشرة طقس يومية فِيْ الشتاء يتابعها الأردنيون باهتمام لمعرفة حركة الأسعار، ولا يتساءلون حتى عَنّْ أسباب وتوقعات مستقبل المعدن الثمين.

قال رئيس نقابة تجار المجوهرات والمصوغات الاردنية ربحي علان فِيْ مقابلة مع رويترز ان المواطن الاردني يتابع اخر الاسعار العالمية للذهب و “يشتري فِيْ حال هبوط الاسعار ويبيع فِيْ الاردن”. فِيْ حال حدوث زيادة من أجل جني الأرباح “.

ويضيف “كان الذهب للأردنيين منذ القدم ملاذاً آمناً، لسرعة بيعه وحصوله على السيولة فِيْ الأيام الصعبة، خصوصاً أن الأردنيات تحب الذهب، وتحديداً عيار 21، لأن تكلفة الصنعة عليه مرتفعة. قليل.”

ارتفعت كَمْيات سبائك الذهب المستوردة فِيْ المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 169 فِيْ المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبلغ حجم سبائك الذهب تلك بنهاية يوليو الماضي 13507 كيلوجرامات مقابل 5026 كيلوجراما نهاية يوليو 2022.

وأكد آلان أن هذا العام شهد إقبالا غير مسبوق على الذهب مقارنة بالعام الذي سبق الوباء، مشيرا إلَّى أن إجراءات الإغلاق فِيْ عامي 2022 و 2022 تسببت فِيْ تأجيل الفعاليات والأعراس للعام الحالي، إضافة إلَّى عودة الوافدين والوافدين. ساهم السياح العرب فِيْ ارتفاع الطلب.

وأوضح علان أن أسعار هذا العام تعتبر مناسبة للشراء، سواء السبائك لأغراض التوفِيْر والاستثمار من جهة، أو المجوهرات والحلي للزينة والهدايا من جهة أخرى.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن 41.3 ديناراً (58.2 دولاراً)، 21 قيراطاً 34.9 ديناراً، و 14 قيراطاً 31 ديناراً.

يقول عبد المنتصر يعقوب، 40 عاماً، أثناء تفقده واجهة متجر ذهب فِيْ العاصمة عمان، إنه مهتم بمتابعة أسعار الذهب يومياً من خلال تطبيق على هاتفه المحمول، يراقب من خلاله التداول فِيْ بورصة الذهب الدولية.

يشير يعقوب، موظف فِيْ قسم المحاسبة بإحدى شركات القطاع الخاص، إلَّى أنه ينتظر هبوط الأسعار لشراء ليرات ذهبية بأي مبلغ من المال يدخره شهريًا أو يتقاضاه كَمْكافأة على عمله.

بدوره، أكد تاجر الذهب عبد الله الحروب الاهتمام الكبير والمتزايد للمواطنين بمتابعة الأسعار، موضحا أنهم “يتصلون بنا يوميا للاستفسار عَنّْ الأسعار والتوقعات”.

يقول الحروب إن المواطنين “يقبلون شراء الجنيهات والأوقيات الذهبية للتخزين والادخار، خاصة عَنّْدما تنخفض الأسعار. وفِيْ المقابل يزداد الطلب على الحلي والحلي الذهبية أيضًا، لأن انخفاض الأسعار يشجع الأزواج على الزواج، والآن الأسعار ممتازة للشراء “.

وأضاف أن “قرابة 40 فِيْ المائة من الناس مهتمون بشراء الذهب المستورد من تركيا والخليج، والبقية يفضلون المصنع محلياً لأن تكلفة التصنيع أقل ولا يخسرون الكثير عَنّْد إعادة بيعه”.

يقول يعقوب “لا أحب المخاطرة فِيْ استثمار ما هُو متاح لي. نصحني أحد أصدقائي بشراء الأسْهُمْ فِيْ البورصة، لكني أبحث عَنّْ الأكثر أمانًا”.