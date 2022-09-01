“عيون القطة الكريستالية” صيحة جمالية جديدة روجت لها تايلور سويفت

يبدو أن صرخة القطة الكريستالية التي ظهرت النجمة تايلور سويفت فِيْ حفل توزيع جوائز MTV VMA الذي أقيم مؤخرًا، ستصبح صيحة شعبية فِيْ الأوساط النسائية فِيْ الفترة المقبلة، ثم نالت استحسان العديد من النساء. هم. أتباعه.

علقت فنانة المكياج المشهُورة بات ماكغراث، التي أعدت نظرة تايلور للحفل، “نعلم جميعًا أن تايلور سويفت موسيقي لا يضاهى، لكنها أيضًا جميلة من الداخل كَمْا هِيْ فِيْ الخارج. إنها حقًا ملهمة بالنسبة لي مثل سيدة أعمال وكفنانة. وكانت نظرتها إلَّى VMAs متطورة ومتألقة وأنيقة. “

نجح ماكغراث فِيْ تقديم تايلور بمظهر أنيق وجذاب من حيث المكياج فِيْ تلك الحفلة، وهُو ما كان واضحًا من ردود الفعل التي أشادت جميعها بالمظهر وجمالها.

سلطت ماكغراث الضوء على جمال وجه تايلور من خلال تسليط الضوء على البطانة المجنحة الشهِيْرة بشفة كلاسيكية مميزة، بالإضافة إلَّى مجموعة أخرى مرصعة بأحجار الراين على الغطاء، حيث استخدمت جميع منتجاتها لتحقيق هذا المظهر.

ربما كان الجزء الذي لعب الدور الأكبر فِيْ تعزيز مظهر تايلور سويفت فِيْ تلك الحفلة هُو صرخة “عين القطة الزجاجية المتلألئة” التي نفذها ماكغراث وسلمها ببراعة.

وأشار ماكغراث إلَّى أنه استخدم عددًا قليلاً من الأدوات والمنتجات الإضافِيْة التي لعبت دورًا رئيسيًا فِيْ إبراز عيون القطط الزجاجية البكاء بمثل هذا الجمال والمهارة.

وأضاف أن قدرتها على ترصيع هذه البطانة الكلاسيكية المجنحة بالمجوهرات ساهمت بشكل كبير فِيْ مظهر تايلور المميز، خاصة عَنّْدما ارتدت فستان أوسكار دي لا رنتا المطابق، والذي تم تغليف تصميمه باحتراف بحبل مصنوع من الماس.

وأشار ماكغراث إلَّى أنه يعتقد أن السر وراء انجذاب الكثيرين إلَّى الصرخة الكريستالية ذات العيون القطنية، والتي ظهرت فِيْها تايلور سويفت، هُو نجاحها فِيْ إبراز البطانة المجنحة لعيون المطرب الشهِيْر بطريقة ساحرة وساحرة. ترتبط تايلور بهذه البطانة المجنحة، وتميل إلَّى اعتمادها باستمرار فِيْ مظهرها المتنوع، ودائمًا ما تبني عليها.