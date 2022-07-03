عيون ساهرة وخدمات شاملة تواكب رحلة الحجيج من المدينة إلى مكة

تواصل قوافل حجاج بيت الله الحرام مغادرة المدينة المنورة متوجهة إلى مكة لبدء الحج، بعد قضاء عدة أيام في الخير، والصلاة في المسجد النبوي، وزيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية.

جهود عظيمة

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بعض الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة بالحج للإشراف على خروج حجاج الرحمن من مكة المكرمة، وخروجهم من ميقات ذي الحليفة، مثل وكذلك على طول طريق الهجرة الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة، وتزويدهم بكافة الخدمات والتسهيلات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – وفقه الله -.