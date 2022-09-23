“عَنّْبر يجهز أسلحته”.. قرار فني لمساعدة أجانب الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي أصدر قرارا فنيا بمساعدة لاعبين أجانب جدد فِيْ كتيبة قلعة الكؤوس.

يعيش الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ ظروف جيدة آخر مباريات دوري الدرجة الأولى، بعد أن رفع عدد النقاط إلَّى ثماني من خمس مباريات، بتوجيه من المدرب الوطني يوسف عَنّْبر، فِيْما احتل المركز السابع.، بفارق أربع نقاط عَنّْ متصدري الترتيب.

اقرأ أيضا …

رئيس الرائد يرد على الاتهامات ويستغل مفاجأة فِيْ أزمة سانتوس

“مشاهد مدهشة” .. أسرار أزمة مالك حادثة “البصق” مع إدارة الرائد

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

“العَنّْبر تعد أسلحتها” .. قرار فني لمساعدة الأجانب من الأهلي

أكد وليد سعيد، منفذ إعلامي مقرب من النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للأهلي، برئاسة المدرب الوطني يوسف عَنّْبر، قرر حمله. إقامة مباراة ودية، خلال الأسبوع المقبل، لمنح اللاعبين الأجانب فرصة أكبر للمشاركة.

وفضلت الأنبار الاستمرار فِيْ برنامج الثلاثي، خلال فترة الإجازة بأكَمْلها، التي مُنحت لجميع اللاعبين، بعد مواجهة يوم الجمعة الماضي فِيْ اليوم الخامس من الدوري “الأصفر” للأندية الكبرى ضد أحد.

أنظر أيضا..

“إعلان حريق” .. إحراج قانوني لإدارة فِيْكتوريا فِيْ قضية جوليانو

الأخضر يتحدى قوة الإكوادور … القيمة السوقية وأسلوب اللعب والهدف

إدارة الأهلي تحاول تجهِيْز لاعبين أجانب فِيْ الفريق. لهذا السبب، واصل الهُولندي هشام فائق والجزائري رياض بودبوز والأنغولي ميشال باستوس برنامجهم الخاص فِيْ نوبتين صباحية ومسائية، بإشراف المدرب السعودي يوسف الأنبار.