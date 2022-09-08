“عَنّْصرية وطلب عاجل لمركز التحكيم”.. بتال القوس يفجرها بسبب الصامل

نشر الصحفِيْ بطل القوس، تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تزامنت مع الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف عقوبة عبد الرزاق الحمد الله.

وأصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي قرارًا بوقف عقوبة الحمد الله، واحتمال مشاركته فِيْ المباريات رسميًا، لحين حل أزماته مع النصر.

وغادر حمدالله مع وفد الاتحاد إلَّى القصيم، للمشاركة فِيْ مباراة العميد ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن المقررة مساء الجمعة.

تغريدة مثيرة من بطل القوس

وكتب القوس “لا يستطيع المشاهدون مشاهدة تغريدات تويتر وفِيْسبوك التي تدعي أنها من ملعب سلطان السميل الرياضي. هذا هُو القاضي الذي يحكَمْ بين الناس، وسمعته أهم ما يميزه. “

وتابع “إذا تم تزوير التغريدات العَنّْصرية والمذهبية فلا بد للمركز أن يقاضي مروجها، وإذا كان ذلك صحيحًا فلا بد من الحفاظ على ثقة الناس بعدالة ونزاهة القضاء الرياضي”.

جدل فِيْ الشارع السعودي .. الهلال “سبب” اعتراض النصر على طلب الاتحاد

وكانت صحيفة الرياضية قد أشارت إلَّى أن الاتحاد اختار السعودي “سلطان السامل” محكَمًْا فِيْ استئنافه الرسمي بمركز التحكيم الرياضي، والذي رفع ضد قرارات لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم فِيْ القضية. حمدالله. لكن النصر أبدى اعتراضه على هذا الاختيار.

وجاء اعتراض النصر على اختيار الصامل بسبب تغريدات سابقة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مع منشورات توضح أنه يشجع الهلال، الأمر الذي يقلق النصر.