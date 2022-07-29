غادة إبراهِيْم ترد على الساخرين من حديثها عَنّْ علاقتها بمحمود ياسين

ردت الفنانة المصرية، غادة إبراهِيْم، على المتشائمين من حديثها عَنّْ الفنان الراحل محمود ياسين، فِيْ حفل تكريمه بأكاديمية الفنون قبل أيام، حيث تم تكريمها أيضًا لمشاركتها فِيْ بعض الأعمال الفنية.

وقالت غادة إبراهِيْم فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إنها عَنّْدما تحدثت عَنّْ محمود ياسين باعتباره فتى أحلامها، لم يكن ذلك من العدم، بل لأنها تعتبره كذلك، لكن البعض سخر منها بعد قص الفِيْديوهات. للحديث عَنّْ أهُوائه، مضيفًا أنه اعترف بأن محمود ياسين طفل، وأحلامه منذ صغره وفِيْ الكلية.

وأوضحت “عملت مع محمود ياسين فِيْلمين ومسلسل واحد، واعترفت بهذه الكلمات للفنانة الشهِيْرة زوجته، كنت أول فتى أحلم به محمود ياسين.

وعلقت غادة إبراهِيْم قائلة “لما قطعوا الكلمات وتركوا محمود ياسين فتى أحلامي لكنهم يستبدونهم بهذا الشكل…”، مشيرة إلَّى أنها “تلاحق” من قبل أحد المذيعين الذي يرفع دائما أزمة معها، فأرسلت فِيْ احتفال على شرف محمود ياسين شخصًا يسأله هل هُو موجود أم لا، ومن وضع اسمه بين المكرمين.

وبينت غادة، لافتة إعلانية، لافتة، وشخصية، وشخصية، وشخصية جسدتها فِيْ العمل، مضيفة أن الفنان المصري وقف بجانبها كثيراً عَنّْدما ارتبكت مع مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد لها.

ولفتت إلَّى أنها تتذكر حينها أنها حضرت المشهد للدراسة وعَنّْدما بدأت فِيْ عرضه أمام محمود ياسين كانت فِيْ حيرة من أمرها، مما أجبر المخرج على التدخل والتحدث عَنّْ عدم إنقاذ المشهد.

وقالت غادة “محمود ياسين كان ينوي اختيار معظم المشهد ليختبرني ويوضح هل سأكَمْل المسلسل معه أم لا .. فِيْ ذلك الوقت قال لي محمود ياسين أنك ذكي وأكَمْل المسلسل. فِيْ ذلك الوقت قال إنك مثل ناهد شريف وهذه ميدالية على صدري “.

يشار إلَّى أن غادة إبراهِيْم تعرضت لحالة من السخرية فِيْ الساعات الأخيرة لتصريحاتها التي يعتبرها محمود ياسين فتى أحلامه، الأمر الذي تسبب فِيْ اندهاش البعض من هذه التصريحات وإطلاق السهام المضايقة والتهكَمْ عليه. . .