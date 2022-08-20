غادة رجب هذا ما يُشغلني فِيْ تربية ابنتي.. ووزني زاد بسببها

كشفت الفنانة غادة رجب، أنها عانت فِيْ حياتها من العديد من التعقيدات النفسية، مشيرة إلَّى أنها تأمل ألا تزيل ابنتها عقدة الخوف لديها.

وأضافت رجب فِيْ تصريحات تلفزيونية أنها تخشى على طول عمرها، ومع تقدمها فِيْ السن يزداد هذا الخوف، وتحاول إبعاد ابنتها عَنّْ أي شيء يجعلها متوترة أو مذعورة.

وأوضحت الفنانة المصرية أن تربية الطفل تبدو سهلة، لكنها ليست كذلك على الإطلاق، وعلقت “هذه صفحة فارغة وسنملأها بالصفات سواء كانت سيئة أو حلوة”.

ولفتت إلَّى أن ما يقلقها فِيْ تربية ابنتها هُو أن تكبر بصحة نفسية.

وتحدثت غادة رجب عَنّْ موقف طريف مع ابنتها الصغيرة وكلاب منة حسين فهمي قائلة “وجدتها تلعب مع الكلب وتغرز أصابعها فِيْ حشرة الكلب ولم أعرف ماذا أفعل، ضحكت”.

وتابع “ليلى ولدت كنسخة مني، ثم صارت مثل عبد الله، ولا تزال مولودة. بعد ذلك جلست لأغني أغانيها فوجدتها مع صلاتي. تحب الأغاني. لستو أنا والُغُزالة وأغنية أصالة غلبانة “.

من ناحية أخرى؛ واستدعت غادة رجب، خلال تصريحاتها، مواقف مؤثرة التقت بها الفنانات رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين، قائلة إنها شعرت بالأمان والراحة بقضاء الوقت معهم، وعلقت “هؤلاء الناس لا يعوضون، وأنا تعلمت منها”. لهم ما تعَنّْيه الصداقة والاخلاص والواجب والبضائع “.

وأشارت “رجب” إلَّى أن البعض تفاجأ من أنها كانت تقضي الوقت معهم رغم فارق السن، قائلة “تفاجأ الناس بنزهاتي وليالي الخروج معهم لأننا لسنا من نفس الجيل، لكني أشعر أنهم أصغر سنًا. مقارنة بى.” ، وهناك شعور بالأمان أنني لا أواجه أي شخص، وهم يتأكدون من أنني هناك “.

وأشاد بالنجمين حسين الجسمي وكاظم الساهر، قائلا “بلاد سادة الدراما مزيج كامل ولا عيوب فِيْ عملهم”.

وحول اختفائها عَنّْ المشهد فِيْ الفترة الماضية، قالت النجمة غادة رجب “الأمومة تنتزع، لكن كل حياتي أقول إنك مخفِيْة”.

وعلقت الفنانة على زيادة وزنها بقولها “يا غشيت وهذا طبيعي. أنا والدة ليلى وخدعتها من أجل ليلى”، وتابعت “ليس لدي وقت للذهاب إلَّى جيم من أجل ليلى”. . “

يشار إلَّى أن غادة رجب تبلغ من العمر 37 عامًا، وقد اشتهرت فِيْ العالم العربي بعد أغنية “حياتي” عام 2002. والدها هُو الدكتور رضا رجب عازف الكَمْان المعروف والعميد السابق للمعهد العالي للكَمْان. عربي. الموسيقى ووالدتها خريجة كلية التربية الموسيقية.