غار حراء شاهد على انطلاق الدعوة الإسلامية منذ 14 قرنًا

يمثل غار حراء. الموقع الذي شهد بداية الدعوة الإسلامية ؛ نزول الوحي على نبي الله -صلى الله عليه وسلم-. التي تقع على قمة جبل النور شمال شرقي مكة المكرمة على ارتفاع 634 مترا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد بالعبادة قبل البعثة في هذا الكهف الذي نزل فيه الوحي. الأول. نزلت على النبي، ونزلت فيها أول آية من القرآن “اقرأ باسم ربك الذي خلق”.

ويضيف الجبل إلى شرفه أن أولى الحجارة التي بنيت عليها الكعبة المشرفة كانت من أحجار هذا الجبل الذي يبعد 5 كيلومترات عن الحرم المكي، وهو أحد جبال سلسلة الحجاز، بينما كانت حراء. الكهف عبارة عن حفرة صغيرة في صخور جبل النور، يبلغ طولها حوالي 4 أمتار وعرضها متر واحد أو أقل، ومساحتها صغيرة جدًا وتتسع لحوالي 4 أشخاص فقط. يتسلق الكثير من جبل النور بغرض الاستكشاف والمراقبة، ويمكن لمن يقف على قمة الجبل مشاهدة مدينة مكة المكرمة ومبانيها.