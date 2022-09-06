غازبروم الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

أعلنت مجموعة “غازبروم” أن الصين ستبدأ فِيْ دفع ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار.

جاء إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة، الثلاثاء، فِيْ الوقت الذي تسعى فِيْه موسكو إلَّى تعزيز علاقاتها مع بكين ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال بيان صادر عَنّْ جازبروم “تم إجراء تحويل لاستكَمْال مدفوعات إمدادات الغاز الروسي إلَّى الصين بالعملات الوطنية للبلدين – الروبل واليوان.”

دخل مرتفع بفضل ارتفاع أسعار الوقود

حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود فِيْ الأشهر الستة منذ اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا، مستفِيْدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مركز أبحاث مستقل نُشر يوم الثلاثاء دعا إلَّى عقوبات أكثر فعالية.

صرح مركز أبحاث الطاقة والهُواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا أن “ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعَنّْي أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير مما كانت عليه فِيْ السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات”.

ارتفعت أسعار الغاز إلَّى مستويات تاريخية فِيْ أوروبا، وارتفعت أسعار النفط فِيْ بداية الحرب قبل أن تنخفض فِيْ الآونة الأخيرة.

وقال معدو التقرير إن “صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو فِيْ الميزانية الفِيْدرالية الروسية، الأمر الذي ساعد فِيْ تمويل الحرب فِيْ أوكرانيا”.

تم تقدير هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب بعد بدء العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا، من 24 فبراير إلَّى 24 أغسطس.

خلال هذه الفترة، قدرت CREA أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو)، تليها الصين وتركيا.

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كَمْا أنهت مشترياتها من الفحم، ولكن ليس من الغاز الروسي الذي تعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم – الذي دخل حيز التنفِيْذ فِيْ 10 أغسطس – قد أتى بثماره حيث انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلَّى أدنى مستوى لها منذ الأزمة الأوكرانية. كتب مؤلفو التقرير “فشلت روسيا فِيْ العثور على مشترين آخرين”.

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة لتبني أنظمة “أقوى” لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يفترض أن يكون محظورًا فِيْها.

ويوضح أنه من السهل للغاية الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. وأعرب المؤلفون عَنّْ اعتقادهم بأن “على الاتحاد الأوروبي حظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلَّى دول ثالثة”. وفِيْ رأيه، فإن المملكة المتحدة مطالبة بحظر قطاع التأمين لديها من المشاركة فِيْ مثل هذا النقل الدولي.

من جانبها، قررت دول مجموعة السبع يوم الجمعة وضع سقف “عاجل” لأسعار النفط الروسي، لكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفِيْذها، حتى لو كانت تهدف إلَّى توجيه ضربة جديدة لمكاسب الطاقة المفاجئة لموسكو.