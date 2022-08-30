صعدت شركة غازبروم الروسية خلافها مع فرنسا بشأن العقود بإصدار أمر جديد لخفض الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الشتاء.

وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي فِيْ بيان مقتضب أن شركة غازبروم الروسية العملاقة أبلغتها بتخفِيْض إضافِيْ وفوري فِيْ شحنات الغاز لديها “بسبب خلاف بين الطرفِيْن على تنفِيْذ العقود”، لتصبح أقل من 1.5. تيراواط فِيْ الساعة فقط فِيْ الشهر.

انخفضت شحنات الغاز الروسي إلَّى إنجي بشكل كبير منذ بداية الصراع فِيْ أوكرانيا، حيث وصلت مؤخرًا إلَّى 1.5 تيراواط ساعة فقط شهريًا.

هذا الرقم مرتبط بـ “إجمالي الإمداد السنوي فِيْ أوروبا بأكثر من 400 تيراواط ساعة” لشركة إنجي، وفقًا لمورد الغاز الرئيسي فِيْ فرنسا، حيث تمتلك الدولة الفرنسية حصة 24 بالمائة.

فِيْ نهاية شهر يوليو، أكدت إنجي أنها خفضت بشكل كبير “تعرضها المالي والمادي للغاز الروسي”، والذي لم يعد يمثل 4٪ فقط من إمداداتها.

وقالت المديرة العامة للشركة، كاثرين ماكجريجور، فِيْ ذلك الوقت “هذا ضمن هُوامش مرونة محفظتنا الاستثمارية، لذلك لا نشعر بالقلق على الإطلاق”.

وقالت المجموعة يوم الثلاثاء إنها اتخذت إجراءات لتكون قادرة على إمداد عملائها حتى فِيْ حالة تعطل شحنات غازبروم. وأضافت فِيْ بيانها أن “إنجي قامت بتأمين الكَمْيات اللازمة لتأمين إمداد عملائها واحتياجاتهم الخاصة”.

الخميس الماضي، تجاوزت مخزونات الغاز الفرنسية عتبة الملء 90٪ لموسم الشتاء (91،47٪ صباح الثلاثاء) وفقًا للمنصة الأوروبية Agregated Gas Storage Inventory، وفرنسا فِيْ طريقها لتحقيق هدفها المتمثل فِيْ تأمين الغاز بنسبة 100٪ بحلول نوفمبر.

روسيا تحرق ملايين الدولارات من الغاز

لاحظ السكان فِيْ فنلندا دخانًا كثيفًا يتصاعد من محطة غاز طبيعي مسال جديدة فِيْ بورتوفايا، شمال غرب سانت بطرسبرغ، والتي تقع عَنّْد بداية خط أنابيب نوردستريم 1 الذي ينقل الغاز تحت البحر إلَّى ألمانيا.

يقول الخبراء إن المنشأة تحرق ما قيمته 10 ملايين دولار من الغاز كل يوم.

يشعر العلماء بالقلق إزاء الكَمْيات الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون والسخام الناتج عَنّْ حرق الغاز، مما قد يتسبب فِيْ ذوبان الجليد القطبي بشكل متكرر.

يشير الخبراء فِيْ Rystad Energy إلَّى أن حوالي 4.34 مليون متر مكعب من الغاز يتم حرقها يوميًا.