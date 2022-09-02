‎غازتك 2022.. دائرة الطاقة – أبوظبي تشارك فِيْ أكبر حدث عالمي مختص بالغاز

أعلنت دائرة الطاقة فِيْ أبوظبي، الجمعة، عَنّْ مشاركة وفد من الدائرة برئاسة م. عويضة مرشد المرر رئيس القسم فِيْ مؤتمر Gastec 2022.

تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية مؤتمر “Gastec 2022” فِيْ الفترة من 5 إلَّى 8 سبتمبر.

وسينضم الوفد إلَّى نخبة من صانعي القرار وخبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء وة أحدث التقنيات والاتجاهات فِيْ مجالات الهِيْدروجين والغاز الطبيعي وحلول الطاقة النظيفة.

من المتوقع أن تشهد النسخة الخمسين من أكبر مؤتمر حول الغاز والطاقة والغاز الطبيعي المسال والهِيْدروجين حضور أكثر من 38 ألف مشارك من أكثر من 60 دولة، بما فِيْ ذلك خبراء الطاقة وشخصيات بارزة من الوزراء والرؤساء التنفِيْذيين.

وتهدف مشاركة الوفد إلَّى استعراض جهُود الدائرة فِيْ دعم مسيرة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة قبيل انطلاق قمة المناخ (COP28) التي ستستضيفها دولة الإمارات فِيْ دبي. فِيْ نوفمبر 2023.

م. أكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة فِيْ أبوظبي أن المشاركة فِيْ الدورة الخمسين لمؤتمر (Gastec 2022) ستوفر للدائرة فرصة لاستعراض المبادرات التي نفذتها لدعم مستقبل الطاقة النظيفة. والتنمية المستدامة فِيْ أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المرر “جاستك” منصة دولية مهمة ستمكننا من إبراز جهُودنا الهادفة إلَّى تسخير مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلَّى تحديد الإنجازات التي حققها شركاؤنا الدوليون من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للغاز الطبيعي والهِيْدروجين وبدائل الطاقة النظيفة. “.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن دائرة الطاقة ستعمل خلال Gastec 2022 على تبادل وجهات النظر مع المستثمرين وأبرز القادة فِيْ قطاع الطاقة، من أجل استكشاف الفرص التجارية والتصديرية، ودراسة توفِيْر التسهِيْلات للعقود المستقبلية ذات الصلة. لقطاع الطاقة فِيْ أبو ظبي. كَمْا سيسعى الوفد المشارك إلَّى التعرف عَنّْ كثب على المتطلبات المتغيرة فِيْ قطاع الطاقة، وتحديد الآليات التي يمكن أن تستغلها أبوظبي لتقديم المساعدة فِيْ العرض والطلب لشركائها.

يلتقي وفد الدائرة مع شخصيات بارزة من قطاع الطاقة لاستكشاف أهم الرؤى حول أحدث الابتكارات فِيْ مجالات الهِيْدروجين والغاز الطبيعي، ومعرفة كَيْفَِيْة استخدام التشريعات والاستثمارات وعمليات البحث والتطوير لابتكار تقنيات جديدة و حلول للطاقة النظيفة حول العالم.

جدير بالذكر أن الإمارات هِيْ الدولة الأولى فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعلن عَنّْ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة فِيْ إجمالي مزيج الطاقة فِيْ الدولة من 25 ٪ إلَّى 50٪، ولتقليل انبعاثات الكربون من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70٪.

إن مشاركة دائرة الطاقة فِيْ المؤتمرات الدولية مثل Gastec 2022، وكذلك استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ (COP28) فِيْ إكسبو 2022 دبي العام المقبل، يعزز التزام دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلَّى تسريع وتيرة تقليل انبعاثات الكربون حول العالم.