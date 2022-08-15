غازي الذيابي كم يبلغ عمره الان ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال غازي الذيابي كم يبلغ عمره الان ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع والذي ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية في الخليج العربي الشعر ، سنتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق هل غازي الذيابي متزوج ، تابعوا معنا .

من هو غازي الذيابي

غازي الذيابي شاعر وناشط وصانع محتوى سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولد وأكمل دراسته في المملكة العربية السعودية. وحصل بعد ذلك على عدد من الشهادات التعليمية العليا لكنه فضل أن يبدأ مسيرته المهنية في مجال الشعر وكتابة القصائد ذات الطابع الرومانسي والتي حققت نجاحًا وشهرة حتى يومنا هذا وأصبحت من أشهرها وأبرزها الشعراء في المملكة في تلك الفترة حتى الآن.

سيرة غازي الذيابي

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الشاعر والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي

الاسم الكامل غازي ربيع الذيابي.

اسم الأب ربيع الذيابي.

اسم الأم مزنة المطيري “أم عقاب”.

الاسم المستعار غازي الذيابي.

الإسم المستعار أبو ربيع.

مكان الميلاد الطائف، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد من مواليد ثمانينيات القرن الماضي.

العمر في العقد الرابع من عمره.

مكان الاقامة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة غيداء سهيل.

التحصيل العلمي درجة البكالوريوس في علم الأحياء العام، كلية العلوم والآداب.

الجامعة الأم جامعة الطائف.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

المهنة والنشاط شاعر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات النشاط منذ عام 2017 م وحتى الآن.

غازي الذيابي كم عمره الآن

غازي الذيابي في العقد الرابع من عمره. ولد في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة الطائف في ثمانينيات القرن الماضي. يعتبر من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي وصانع محتوى على اليوتيوب، وعلى الرغم من شهرته ونجاحه الكبير إلا أنه لم يتم الإعلان عن عمره بدقة حتى هذا الوقت. شارك الآن وقدم العديد من الأعمال الأدبية والشعرية التي حققت نجاحًا منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2014 وحتى اليوم.

من هي زوجة غازي الذيابي

الزوجة الجديدة للشاعر السعودي غازي الذيابي هي غيداء مصلح سهيل، حيث لم يتم التعرف على أي معلومات شخصية عن زوجته الجديدة حتى هذه اللحظة. الجدير بالذكر أنها ولدت وتقيم في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. تحمل الجنسية السعودية وهي في الثلاثينيات من عمرها. الزوجة الثانية لهذا الشاعر بعد أن تزوج سعودية وأنجب منها ثلاثة “خالد عجيب ومريم”.

عقد زواج غازي الذيابي

أعلن الشاعر السعودي رسمياً عقد زواجه من ابنة عمه التي وصفها بحب الطفولة، وتحولت إلى حقيقة يوم الثلاثاء، السادس والعشرين من يوليو / تموز 2022 م، من الشابة غيداء سهيل، حيث اقتصر الحفل على الأسرة. وأصدقاء من الدرجة الأولى، وتم إهداء خطيبته غيدة لسيارة جيب رينج روفر. موديل 2022 بسبب تفوقها في الجامعة وتعبيرها عن حبه الكبير لها.

حسابات غازي الذيابي الرسمية

يتمتع الشاعر والناشط السعودي غازي الذيابي بقاعدة جماهيرية كبيرة من آلاف المعجبين والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث ينشر العديد من الصور والفيديوهات مع أصدقائه، وكانت آخر إصداراته بعد زواجه من ابن عمه في يوليو. 26، 2022 م، وفيما يلي روابط حسابات غازي الرسمية

حساب غازي المطيري عبر سناب شات.

حساب غازي المطيري عبر حسابه على انستجرام “.

حساب غازي المطيري على تويتر.

غازي الذيابي كم يبلغ عمره الان ، حيث يعتبر غازي الذيابي من أشهر الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة داخل المملكة العربية السعودية ، وجاءت تلك التسائلات عنه نتيجة انتشار خبر زواجه للمرة الثانية بعد انفصاله عن زوجته الأولى .