غازي الذيابي يقدم هدية فخمة لخطيبته.. وأحدهم يعلق بنت عمنا تستاهل

قدم نجم سناب شات السعودي غازي الذيابي هدية سخية لخطيبته “غيداء” بعد نجاحها وتكريمها فِيْ الجامعة التي كانت سيارة رينج رور.

ووثق مقطع فِيْديو خروج الذيابي من السيارة وتبادل المصافحة والقبلات مع أقارب خطيبته، حيث رحبوا به فور وصوله.

وقال الذيابي فِيْ الفِيْديو “غيداء التي تمنحني مرتبة الشرف فِيْ الجامعة تمنعَنّْي قبل أن أحضرها. والرنجة هدية مني لها بمناسبة حصولها على مرتبة الشرف فِيْ الجامعة أثناء ظهُورها. لحمل مفتاح السيارة أعطاه خطيبته.

وعبر أقارب خطيبة الذيابي عَنّْ سعادتهم بعد أن قدم لها سيارة ثمينة لنجاحها فِيْ الكلية، وعلق أحدهم “ابن عمنا يستحقها”.

ويأتي مقطع الفِيْديو هذا بعد إعلان سناب شات السعودي الشهِيْر زواجه من فتاة اسمها غيدة، حيث نشر صورة على حسابه على تويتر تظهر يده اليسرى مع خاتم الزواج، وعلق عليها كاتب “الحمدلله. إلَّى الله الذي نعمته أن الحسنات تتم. محبة الطفولة قد تحققت. ” .

وبعث له صديقه السعودي الشهِيْر خالد سهل برسالة تهنئة حيث نشر صورة لهما على موقع تويتر قائلا “من أجمل الأيام والليالي المنتظرة بالحب والشوق والفرح وهِيْ أشبه بأحد الأعياد. من السنة بالنسبة لي وهُو عقد زواج أخي “.

كَمْا تلقى غازي الذيابي رسائل تهنئة وبركات من الجمهُور ومن بينهم المسعف غازي المطيري، وقال له ألف مبروك يا عيني.

وتمنى الجمهُور للمشاهِيْر السعودي حياة زوجية سعيدة، وتفاعلوا أيضًا مع مقاطع الفِيْديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الهدية التي قدمها لخطيبته.

وكتب أحد المتابعين “غازي الذيابي جسد لنا الحب الصادق النقي الواضح، حب أهل السنة الذين فقدوا حب الطفولة الذي عاش فِيْ قلبه / أكَمْل اليوم، وكان هُو الشخص الذي كان كفى لهذه المحبة هداهم الله يارب اسعدهم ووحّدهم ولا يغيرهم “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن غازي الذيابي يبلغ من العمر 36 عامًا وهُو أيضًا شاعر سعودي مهتم بكتابة العديد من القصائد والآيات فِيْ الجوانب الأدبية.