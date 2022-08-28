غاز الجزائر.. هل يدفع فرنسا نحو شتاء دافئ

مع اقتراب فصل الشتاء، تعمل الدول الأوروبية على تسريع وتيرة تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وسط أزمة الطاقة الحالية المتصاعدة.

وبالفعل، اقتربت مجموعة الطاقة الفرنسية إنجي من التوصل إلَّى اتفاق مع الجزائر لزيادة واردات الغاز الطبيعي، فِيْ صفقة يمكن أن تتم بعد زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلَّى البلاد.

وقال أوليفِيْيه فِيْران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لقناة بي.إف.إم الأحد إن “المفاوضات الدبلوماسية جارية” مضيفا أن ذلك يمكن الإعلان عَنّْه قريبا.

وكان راديو “أوروبا 1” أول من تحدث عَنّْ هذه الاتفاقية المحتملة التي قد تزيد شحنات الغاز بنحو 50٪.

وقال “كان هناك تقارب خلال الزيارة”. وأضاف “لا يمكن اختصار الزيارة لقضايا الطاقة، رغم أن قضية الطاقة فِيْ السياق الحالي مطروحة للنقاش”.

وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أن المديرة التنفِيْذية لمجموعة “إنجي” كاترين ماكجريجور التقت بوزير الطاقة الجزائري ورئيس شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية “سوناطراك”.

وأشارت الإذاعة إلَّى أن فرنسا تحصل على 8٪ من احتياجاتها من الغاز من الجزائر.

أنجي هِيْ مرفق للكهرباء تولد الكهرباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والطاقة المائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة الشمسية، وتضطلع بأنشطة التجارة والبيع لهذه الطاقة.

والجزائر أكبر مورد للغاز لأوروبا بعد روسيا والنرويج بما فِيْ ذلك فرنسا واجتذب اكتشاف احتياطيات جديدة اهتماما متزايدا بها. وقعت الحكومة الجزائرية مؤخرا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز إليها.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة 26 أغسطس 2022، إنه على الرغم من أن فرنسا لا تعتمد على الغاز الجزائري، فإن شراكات الجزائر، على سبيل المثال مع إيطاليا، “مفِيْدة فِيْ الجهد الأوروبي للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي”. . ” .

وتابع “فرنسا كَمْا تعلم لا تعتمد كثيرًا على الغاز، بالنسبة لنا فهِيْ تمثل نحو 20٪ من الطاقة لذا فهِيْ قليلة جدًا”.

وقال ماكرون “كل شيء سيكون على ما يرام هذا الشتاء فِيْ فرنسا”، مشددا على أن “التضامن الأوروبي ضروري”، مضيفا أن “بعض الدول تعتمد أكثر على الغاز وخاصة الغاز الروسي”.

وأضاف “أشكر الجزائر على زيادة حجم إمدادات الغاز لإيطاليا”.

فِيْ يوليو الماضي، اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن على الحكومة الفرنسية الاستعداد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، فِيْ ظل حربها المستمرة فِيْ أوكرانيا، ووصف هذه الخطوة بأنها “الخيار الأكثر ترجيحًا”.

وقال لو مير “أعتقد أن وقف كل إمدادات الغاز الروسي أصبح احتمالًا خطيرًا”. “يجب أن نعد أنفسنا لذلك”.

كَمْا اعتبر الوزير الفرنسي أن “خط الدفاع الأول هُو للمنازل والشركات لخفض استهلاك الطاقة، ومن ثم بناء بنية تحتية جديدة، مثل منشأة عائمة، لإعادة الغاز المسال من الخارج إلَّى حالته الغازية، بحسب” رويترز “. .

وأشار لو مير إلَّى أن على فرنسا أن تخفض استهلاكها من الطاقة، وتكديس احتياطيات الغاز، وتقلل من الروتين الذي يبطئ تطوير الطاقات المتجددة، وتسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة، بحسب “بلومبيرج”.

واعتبر الوزير أن أزمة الطاقة تمثل بالنسبة له “أهم قضية فِيْ الأشهر المقبلة”، وأن الاستعدادات يجب أن تتم لخفض كلي لإمدادات الغاز، مشيرًا إلَّى أن الاستعدادات للقطع الكلي للغاز الروسي يجب أن “تسرع”. استقلال طاقتنا “.

وقال “نحن مستقلون جدا ولا نحب الاعتماد على الآخرين. أول استقلال يجب أن يكون فِيْ الطاقة”.

وأضاف لو مير “علينا أن نستعد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك … الآن علينا اتخاذ قرارات”.

تستورد فرنسا من روسيا حوالي 17٪ من إمداداتها من الغاز، لكنها أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من الدول المجاورة، حيث يأتي 50٪ من أوروبا، أي من النرويج، وتحضر حكومتها خططًا بديلة.

يمثل انقطاع الإمداد مشكلة فِيْ الوقت الحالي، لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستكافح لتعويض النقص، حيث تم إغلاق العديد من المفاعلات للصيانة.

وفقًا لوزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، Agnès Pannier-Runacher، تعمل فرنسا على ضمان “ملء الحد الأقصى” لسعات التخزين ؛ ويهدف إلَّى الاقتراب من 100٪ فِيْ أوائل الخريف قبل الشتاء.

كشفت منصة “مخزون تخزين الغاز المُجمع” الأوروبية المتخصصة فِيْ إحصاءات تخزين الغاز، أن مخزون فرنسا من الغاز استعدادًا لموسم الشتاء بلغ 90.06٪، بحسب صحيفة “لو فِيْجارو” الفرنسية.

وأضافت أن فرنسا فِيْ طريقها لتحقيق هدف الحكومة بالوصول إلَّى 100٪ من احتياطياتها من الغاز بحلول نوفمبر تشرين الثاني، من أجل التعامل مع نقص محتمل فِيْ الغاز مرتبط بالحرب فِيْ أوكرانيا.

وأوضحت أن سهم Teréga، إحدى الشركتين المشغلتين لشبكة نقل الغاز فِيْ فرنسا، بلغ 91.21٪ من السعة، فِيْ حين بلغ سهم Storengy، التابعة لشركة Engie، 89.67٪.