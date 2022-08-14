غاز السنغال يتدفق إلَّى أوروبا.. ضربة موجعة لروسيا

ستبدأ السنغال توريد الغاز الطبيعي إلَّى أوروبا فِيْ الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لمسؤول فِيْ قطاع الطاقة لـ Bloomberg News.

تنافس السنغال فِيْ سوق الطاقة العالمي كواحد من موردي الطاقة الجدد، من خلال اتخاذ خطوات جادة لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي فِيْ البلاد.

أوضح مامادو، نائب السكرتير الدائم للجنة التوجيه الاستراتيجي للنفط والغاز، وهِيْ لجنة حكومية تشرف على سياسات النفط والغاز، أنه نتيجة للاتفاقيات التعاقدية السابقة، يمكن أن تبدأ الصادرات إلَّى أوروبا فقط بحلول عام 2027، لكن “هذا تغير الآن ونحن سيكون بمقدورنا الآن إعادة توجيه شحناتنا إلَّى أوروبا “. بحلول عام 2024 “.

من المقرر أن ترسل السنغال أول شحنة غاز من حقل تورتو أحميم الكبير بحلول أواخر عام 2023.

تهدف المرحلة الأولى من مشروع تورتو أحميم الكبير إلَّى إنتاج 2.5 مليون طن سنويًا، مع مضاعفة الإنتاج إلَّى 5 ملايين طن فِيْ المرحلة الثانية، ثم مضاعفته إلَّى 10 ملايين طن فِيْ المرحلة الثالثة.

وقعت موريتانيا والسنغال فِيْ فبراير الماضي فِيْ العاصمة السنغالية داكار اتفاقية لشراء وبيع الغاز للمرحلة الأولى من مشروع “السلاحف الكبرى أحميم” الذي يعتبر أهم اكتشاف للغاز فِيْ السواحل المشتركة بين البلدين. الدول.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وقع البلدان الاتفاقية مع الشركات المستغلة، تمهِيْدًا لبدء عمليات استخراج الغاز بداية عام 2022، ومن بين هذه الشركات شركة BP.

يبلغ حجم تصدير الغاز خلال المرحلة الأولى من استغلال هذا الحقل حوالي 2.5 مليون طن سنويًا، والتي تشمل إنتاج البلدين، بينما سيتم تخصيص حوالي 70 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز للاستهلاك فِيْ الأسواق المحلية لدول الخليج. بلدين.

أظهرت الحرب فِيْ أوكرانيا مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء. قبل اندلاع حربها على أوكرانيا فِيْ فبراير من هذا العام (2022)، وفرت موسكو ما يصل إلَّى 40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

فِيْ مايو، بدأت ألمانيا محادثات مع السنغال بشأن استخراج الغاز والغاز الطبيعي المسال، وفقًا للمستشار الألماني أولاف شولتز.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ مع الرئيس السنغالي ماكي سال فِيْ ذلك الوقت، قال شولز إن التقدم فِيْ المحادثات يصب فِيْ مصلحة البلدين، مضيفًا أن ألمانيا مهتمة أيضًا بمشاريع الطاقة المتجددة فِيْ السنغال.

مع تصاعد التوترات بين الطرفِيْن، تتدافع الدول الأوروبية لإبرام صفقات لاستيراد الغاز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع ارتفاع قياسي فِيْ الأسعار مع خفض روسيا للإمدادات، وفقًا لـ Energy Voice.

يأتي ذلك فِيْما قال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف إن شركة الطاقة الروسية العملاقة نقلت 40.9 مليون متر مكعب من الغاز إلَّى نقطة دخول سوجا يوم الأحد لتزويد أوروبا بمزيد من إمدادات الغاز، كَمْا أكدت أوكرانيا.

وقال كوبريانوف للصحفِيْين إن “غازبروم تورد الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر مصنع سودجا – 40.9 مليون متر مكعب حتى 14 أغسطس.”

فِيْ وقت سابق، ذكرت مجلة فرنسية أن روسيا تتدخل فِيْ أبرز مشروعين يجري الإعداد لهما لمد أنابيب غاز غرب إفريقيا، فِيْ محاولة لتشديد الخناق على الأوروبيين الباحثين عَنّْ بديل لغازها.

وذكر تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن “مشروعي خط أنابيب الغاز العملاقين فِيْ القارة الأفريقية تسارعا بالتزامن مع الطلب القوي على هذه المادة بسبب ارتفاع الأسعار ورغبة أوروبا فِيْ التحرر من الغاز الروسي”.

وأضافت المجلة “على الورق، تشارك نيجيريا، أكبر احتياطي للغاز فِيْ إفريقيا، فِيْ هذين المشروعين مع منافسين رئيسيين فِيْ القارة، المغرب والجزائر، وهِيْ أول مصدر أفريقي للغاز”.

وتضيف أن المشكلة تكَمْن فِيْ “احتمال مشاركة موسكو فِيْ مشروع من المفترض أن يقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي”.

وذكر التقرير أن “دخول روسيا على الخط له أسبابه، بما فِيْ ذلك أن العمل على مثل هذا الخط سيستغرق 25 عامًا على الأقل”.

واضاف ان “خط انابيب الغاز سيمر بالعديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حيث تسعى روسيا لبسط نفوذها هناك”.