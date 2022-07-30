غاز المناجم.. فرنسا تستدعي حلا عمره 150 عاما لمواجهة أزمة الطاقة

تضرب أزمة الغاز وفواتير الطاقة الباهظة معظم أنحاء فرنسا، لكن هذا ليس هُو الحال فِيْ بيثون، بفضل غاز منجمها.

تقع بلدة بيتون فِيْ حوض التعدين السابق فِيْ شمال فرنسا، وتستخرج “غاز التعدين”، وهُو غاز قابل للاشتعال كان فِيْ السابق كابوسًا لعمالها، لكنه أصبح ربحًا فِيْ سياق التحول البيئي.

150 سنة من الحل

يقدر بعض الخبراء أن احتياطيات غاز المناجم التي خلفها تعدين الفحم فِيْ شبكة ضخمة من الأنفاق – حوالي 100000 كيلومتر – تعود إلَّى حوالي 150 عامًا.

بالنسبة للمنطقة، “يعتبر استخراج الغاز ميزة تنافسية”، كَمْا يقول بيير إيمانويل جيبسون، نائب عمدة مدينة بيثون، والمسؤول عَنّْ تحول الطاقة.

يوضح جيبسون أن بدء تعدين الغاز فِيْ عام 2017، “كان مخاطرة كبيرة، وتحول اليوم إلَّى ربح. لقد انفصلنا عَنّْ الأسواق العالمية لنصبح مستقلين فِيْ مجال الطاقة. وهذا يسمح لنا بتخفِيْض الفواتير.”

فواتير رخيصة

فِيْ بيتون، إلَّى جانب حرق النفايات، يتيح استخدام غاز المناجم إمكانية تدفئة غالبية المباني العامة وتقليل فاتورة التدفئة لـ 6500 منزل بنسبة 41٪، أو حوالي 450 يورو سنويًا لكل منزل.

تفتخر المدينة بأن 88٪ من شبكة التدفئة الخاصة بها تعمل حاليًا على الطاقة المستردة، مع بعض الغاز الطبيعي الإضافِيْ خلال فترة الشتاء.

كان رومان ديفِيْل، الذي يعيش فِيْ وسط المدينة، سعيدًا لأنه بفضل المبادرة المحلية، “زادت فواتيري بدرجة أقل بكثير من معظم الفرنسيين.”

يقول “كان جدي عامل منجم، وأعتقد أن إرث عمله فِيْ الستينيات والسبعينيات يعود بالفائدة على عدد كبير من الناس اليوم”.

تحويل الغاز

وقعت Bitton عقدًا بسعر ثابت لمدة 22 عامًا مع Dalkia، وهِيْ شركة تابعة لمجموعة EDF، والتي تمول المشروع بقيمة 25 مليون يورو.

دالكيا هِيْ أيضا التي تحول الغاز الذي يستخرج فِيْ ثلاثة مواقع وتنقله شركة الطاقة الفرنسية.

ودعت رَابِطْة المناجم الفرنسية (Acom) مرة أخرى إلَّى تطوير مصدر الطاقة هذا، “بينما تؤدي الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى أزمة طاقة طويلة الأمد مع التزام فرنسا وأوروبا بمواجهة تحديات الإمداد”.

ولكن منذ عام 2022، وبموجب تعديل قانون التعدين، لم تعد الدولة مسؤولة فِيْ حالة وقوع حوادث فِيْ مواقع التعدين السابقة، بل المشغلين. نتيجة لذلك، لا يتسابق رواد الأعمال للعمل فِيْ هذا المجال.

فوائد بيئية

ومع ذلك، بغض النظر عَنّْ المصلحة المالية، فإن مؤيدي استغلال غاز التعدين، وخاصة الميثان، يجادلون بأنه يمكن أن يقلل من الآثار البيئية أيضًا.

يقول جيبسون إن النظام الذي يجمع بين الغاز المنجم وتوليد الطاقة فِيْ بيتون “يتجنب انبعاث 293 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا”.

توضح إيناس بوعصيدة، باحثة الطاقة فِيْ معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (IDDRI) “من الأفضل استخراج الميثان واستغلاله واستخدامه بدلاً من تركه يتبدد”.

لتجنب تأثير “طنجرة الضغط” فِيْ الأنفاق تحت الأرض، هناك حوالي مائة فتحة تقوم حاليًا بتنفِيْس هذا الغاز فِيْ الغلاف الجوي فِيْ المنطقة.

لكن Boaceda يشير إلَّى أن غاز المناجم هُو “غاز أحفوري مثل الغاز التقليدي. على هذا النحو، لا يمكن اعتباره طاقة للمستقبل أو طاقة خضراء.”

كَمْا أنه ليس “غازًا وفِيْرًا جدًا”. ويوضح الباحث أن “مناجمها ليست كبيرة بما يكفِيْ لتلبية احتياجات الأراضي الفرنسية بأكَمْلها”.