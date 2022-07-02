غاز مصر إلَّى لبنان عبر سوريا ولا مخاوف من “قيصر”

أكدت السفِيْرة الأمريكية فِيْ بيروت دوروثي شيا أن هناك تقدماً على مستوى الإجراءات لتمكين لبنان من تنفِيْذ عقود الغاز مع مصر.

بحث وزير الطاقة والمياه فِيْ حكومة تصريف الأعمال فِيْ لبنان وليد فِيْاض مع السفِيْر الأمريكي التوقيع الأخير على عقود تصدير الغاز مع لبنان عبر سوريا.

وكشف السفِيْر عَنّْ تقدم على مستوى الضمانات فِيْما يتعلق بالإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر على تنفِيْذ صفقة استيراد الغاز، مشيرا إلَّى أن “العمل جار لتمكين لبنان من تنفِيْذ عقود الغاز لانه” من نتائجه الإيجابية “.

“قانون قيصر”، وهُو قانون سوري يعاقب على الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة العادية.

وقعت لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلَّى لبنان عبر سوريا.

وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلَّى محطة كهرباء دير عمار فِيْ شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف نحو 450 ميغاوات إلَّى الشبكة، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافِيْة من الكهرباء يومياً.

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فِيْاض إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع مصر وسوريا إلَّى محطة الكهرباء فِيْ لبنان.

وأضاف فِيْاض أن الجانب الأمريكي وعد الحكومة اللبنانية، بتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على أي طرف يتعاون مع سوريا.

يعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل أحيانًا إلَّى 20 ساعة يوميًا، ويواجه مشاكل اقتصادية وسياسية منذ سنوات تسببت فِيْ أزمات مالية حالت دون قدرته على استيراد سلع رئيسية، بما فِيْ ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

فِيْ تشرين الأول من العام الماضي، استضاف الأردن اجتماعا وزاريا لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلَّى لبنان، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لذلك. تطبيق.

قال لبنان إن الغاز المصري، إلَّى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء فِيْ البلاد من ساعتين فقط فِيْ اليوم إلَّى عشر ساعات.

عقبات فانون قيصر

أقرت الولايات المتحدة قانون قيصر فِيْ عام 2022، والذي يسمح لها بتجميد أموال أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا والاتفاق على حل سياسي.