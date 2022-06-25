غداً.. انطلاق الاختبارات التحريرية النهائية والنتائج أول ذي الحجة

تبدأ مدارس التعليم العام يوم غد الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث وجهاً لوجه لجميع المستويات الأكاديمية.

فيديو | غدا … ستبدأ الامتحانات الكتابية النهائية للفصل الدراسي الثالث وجها لوجه لجميع المستويات الأكاديمية#الإخبارية pic.twitter.com/EN30SRJ58u

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 25 يونيو 2022

تاريخ إعلان النتائج

أكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للامتحانات النهائية لهذا العام وحثت المدارس على متابعة سير عملية التقييم واستخراج النتائج والدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.