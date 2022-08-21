غداً.. عودة إداريي التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين

غدا الاثنين سيعود الاداريون والمديرون التربويون والمشرفون التربويون الى المدارس بعد انتهاء اجازتهم الصيفية.

فيديو | غدا .. إداريون وإداريون تربويون سيعودون إلى المدارس والمشرفين التربويين # الخبر الأول#الإخبارية pic.twitter.com/j25R8bHh2i

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

بداية العام الدراسي الجديد.

عودة الإداريين والمشرفين التربويين إلى المدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، الموافق الأول من شهر صفر 1444 هـ، مع عودة المعلمين والمعلمات من الطلاب والطالبات إلى المدارس.