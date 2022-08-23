غدًا أول أيام سهيل | العرب اليوم الإلكترونية

أكد باحث الطقس والمناخ عبد العزيز الحسيني، أن غدا الأربعاء هو أول أيام سهيل، أشهر النجوم العرب قديما وحديثا.

وأشار الحسيني، في تغريداته على تويتر، إلى أن النجم سهيل هو ثاني ألمع نجم في سماء الليل بعد سيريوس، وظهور النجم سهيل هو علامة على التقصير التدريجي لأيام الصيف.

سهيل ستار

وأضاف أن علماء الفلك يقدرون عمر النجم بـ 27 مليون سنة، وكان العرب يغنون عن النجم سهيل ويذكرونه في أشعارهم.

وأضاف صباح الأربعاء ستشرق علينا أولى نجوم سهيل وهي الدولة الوامضة، وأيامها 13 يومًا، وهي المرحلة السابعة والأخيرة من موسم الصيف. تصلح لزراعة قلوب وأشجار النخيل، حيث تُزرع فيها الخضروات، مثل سويقات الساق، حيث تستمر هجرة الريع وتبدأ هجرة البراعم، ويقول الجمهور “إذا خرج الوميض، يكره الوميض”. ، ويزداد الوميض، ويخسر الضيف الثمن ”، استعارة لوفرة التمر والحليب، لفصل الصغار عن الأمهات.

سهيل اليماني

وتابع الحسيني نجم سهيل يدل على الجنوب ويسمى سهيل اليماني، وسهيل هو بداية حساب بواعث العرب، والرقم 28 فألًا، ولكل برج 13 يومًا ما عدا الجبهة. 14 يوما.