غدًا.. إعلان نتائج القبول النهائي بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

تعلن الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، غداً الأحد، نتائج القبول النهائي الموحد للطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل 1444 هـ.

فيديو | غدا .. اعلان نتائج القبول الموحدة للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/j4PiFoMTKe

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 6 أغسطس 2022

نتائج الفحص الأول

وكانت اللجنة قد حددت موعد إعلان نتائج الاختيار الأول للقبول الموحد للطلاب ليوم الاثنين الأول من شهر أغسطس الجاري والثالث من شهر محرم 1444 هـ.

فيما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 2022/7/8 م وآخر موعد لتأكيد القبول للفحص الأول للطالبات سيكون يوم الأحد 1444/7/8 هـ. .

خطوات ة النتائج وتأكيد القبول

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.

اذهب إلى شحنة سابقة.

انظر نتيجة القبول.

تأكيد القبول.