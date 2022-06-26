غدًا.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبد العزيز الحسيني أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى والخليجية نهارا ويكون معتدلا نسبيا عند فجر الأحد.

تسرب هواء معتدل

وأضاف الحسيني، عبر حسابه على تويتر، أن تسرب الهواء المعتدل في الطبقات العليا من الغلاف الجوي في الشمال وتبوك والجوف وحائل سيقلل من الحرارة، وبالتالي يميل الجو إلى أن يكون حارا خلال النهار. جميل عند الفجر.

انخفاض طفيف

ومن المتوقع ان تهدأ الحرارة غدا الاثنين قليلا ويكون هناك انخفاض طفيف في درجة الحرارة من “3” الى “4” درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، فيما يبقى الطقس دافئ نهارا ومعتدلا. . عند شروق الشمس فوق باقي مناطق المملكة لمدة أيام ترتفع درجة الحرارة مرة أخرى.

وأوضح أن الانخفاض الطفيف سيصاحبه رياح نشطة، معظمها متوسطة السرعة، في الأجزاء الغربية والشمالية والوسطى والشرقية من المملكة والخليج، والتي يمكن أن تثير الغبار خارج المدن.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار متغيرة والبرد في أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجيزان واليمن وأجزاء من عمان والإمارات الجنوبية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، أن يشهد طقس حار إلى شديد الحرارة اليوم الأحد، في أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة سانحة لحدوث عواصف رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بعد الظهر مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.