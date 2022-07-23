غدًا.. انطلاق المزاد الإلكتروني لـ اللوحات المعدنية على أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، لمن يرغب في اقتناء لوحات مميزة، وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن المزاد سيبدأ غدا الأحد، ويستمر حتى يوم الاربعاء. .

كيفية الوصول إلى المزاد

فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى الخدمة ؛ وأشار إلى أن الخطوات هي كما يلي – الدخول إلى منصة أبشر، ثم تحديد الخدمات في علامة التبويب خدماتي – اختيار حركة المرور – اختيار خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق ؛ مزاد إلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، وأشارت إلى أن المشاركة في المزاد متاحة لمن يرغب في الشراء في أي مكان بالمملكة.