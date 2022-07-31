غدًا.. تمديد تأشيرة أمريكا للسعوديين حتى 10 سنوات

اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، ستمدد السفارة الأمريكية في الرياض صلاحية التأشيرات الأمريكية (B1 / B2) للمواطنين السعوديين إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

تسهيل الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسعوديين

وقالت السفارة في بيان سابق “تم الاتفاق على تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا. الدول.”

وأضاف أن تسهيل إجراءات السفر يساهم بشكل كبير في ازدهار اقتصادات البلدين، فضلاً عن تطوير التحالفات التجارية وتعزيز التفاهم المتبادل بين مواطني البلدين.

تسهيل السفر بين البلدين.

وأشار إلى أن قرار تمديد صلاحية التأشيرة جاء بناء على جهود سابقة لتسهيل سفر رجال الأعمال والساحات، مبينا أن ذلك جاء استكمالاً لبرنامج الإعفاء من المقابلات الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضح أنه بموجب الإعفاء من المقابلة، يمكن للمواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يرغبون في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت مدتها لا تقل عن 48 شهرًا، التأهل للحصول على إعفاء من المقابلة الشخصية.