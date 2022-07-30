غدًا.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية، غدا الأحد، عبر منصة أبشر، لمن يرغب في اقتناء لوحات مميزة.

يبدأ المزاد

وأوضحت أمانة المرور في تغريدة على حسابها على تويتر، أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، حيث سيتمكن الراغبون في اقتناء اللوحات من المشاركة إلكترونيًا.

كيفية الوصول إلى المزاد

فيما يتعلق بطريقة الوصول إلى الخدمة، كشفت إدارة المرور في إنفوجراف أن الخطوات هي كالتالي

– قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم حدد الخدمات في علامة التبويب خدماتي – اختر حركة المرور – اختر خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية.