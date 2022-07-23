غذاء العالم فِيْ خطر بسبب التغير المناخي.. “البطاطس تحترق”

دقت موجة حر غير مسبوقة فِيْ أوروبا ناقوس الخطر بشأن تأثيرات تغير المناخ على غذاء العالم.

مع استمرار آثار تغير المناخ والارتفاع غير المسبوق فِيْ درجات الحرارة فِيْ العديد من البلدان، زادت المخاوف بشأن المحاصيل المختلفة فِيْ جميع أنحاء العالم.

تسببت ظواهر مثل الفِيْضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، التي ضربت أجزاء كثيرة من العالم، فِيْ إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية فِيْ مختلف دول العالم.

البطاطا فِيْ خطر

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 40.3 درجة مئوية فِيْ كونينغسبي بوسط إنجلترا يوم الثلاثاء.

حذر مزارعو البطاطس البريطانيون من ارتفاع الأسعار بعد أن دمرت موجة الحر الأخيرة المحاصيل.

يخشى المزارعون من أن تكلفة البطاطس المتواضعة سترتفع أكثر، حيث تضرر محصول وجودة محاصيل البطاطس بسبب درجات الحرارة القياسية.

وقال متحدث باسم الهِيْئة التجارية “المناطق الجنوبية والشرقية لبريطانيا تشهدان حاليًا أسوأ الظروف لنمو البطاطس”.

وأضاف “الآن هُو وقت حرج لمزارعي البطاطس. إذا ظل جافًا لفترة أطول، فإننا نتطلع إلَّى انخفاض كبير فِيْ الغلال”.

أراضي الاتحاد الأوروبي

حذرت المفوضية الأوروبية من أن حوالي نصف أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر الجفاف، وسط موجة حر غير مسبوقة تجتاح دول جنوب غرب أوروبا.

قال مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إن 46٪ من أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة للجفاف و 11٪ فِيْ حالة تأهب، حيث تعاني المحاصيل من نقص المياه.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الدولة الأكثر تضررا هِيْ إيطاليا، حيث يواجه حوض نهر بو فِيْ شمال البلاد أعلى مستوى من الجفاف الشديد.

كَمْا حذر باحثو الاتحاد الأوروبي من أن نقص المياه والحرارة الشديدة يتسببان فِيْ فشل المحاصيل فِيْ فرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

ضرب الجفاف والحرارة الشديدة محاصيل القمح فِيْ فرنسا، أكبر مصدر للحبوب فِيْ الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر دولة فِيْ العالم، حيث قالت وزارة الزراعة فِيْ البلاد إن إنتاج البلاد سينخفض ​​بنسبة 7.2٪ هذا العام مقارنة بعام 2022.

وتشير التوقعات الأوروبية إلَّى أن الوضع سيستمر، الأمر الذي سيؤدي إلَّى تفاقم تداعيات “الوضع الخطير للغاية” الحالي على الزراعة والطاقة والموارد المائية.

تم إعلان حالة الطوارئ العامة فِيْ بريطانيا بعد إصدار إنذار أحمر لأول مرة لموجة حر شديدة تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلَّى 40 درجة مئوية.

يشمل هذا التأهب العالي لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني لندن ومانشستر ويورك ليومي الاثنين والثلاثاء.

هذا يعَنّْي أن هناك خطرًا على الحياة وأن الروتين اليومي يجب أن يتغير.

ولم تكن أوروبا وحدها هِيْ التي تعرضت لموجة حر غير مسبوقة، بل شهدت الصين أيضًا درجات حرارة أعلى من المعتاد فِيْ الصيف منذ يونيو، حيث ألقى بعض خبراء الأرصاد الجوية باللوم على تغير المناخ.

ولمعرفة تأثير هذه الموجة على السلع الزراعية، أشار خبراء الطقس فِيْ الصين إلَّى أن سوء الأحوال الجوية فِيْ جنوب وشرق مقاطعة شينجيانغ الصينية، التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة فرنسا، قد استمرت بالفعل لنحو عشرة أيام.

تنتج شينجيانغ حوالي 20٪ من محصول القطن فِيْ العالم. على الرغم من أن القطن ليس سلعة أساسية فِيْ سلة الغذاء العالمية، إلا أن المخاطر التي تواجه منطقة زراعية فِيْ الصين أصبحت ظاهرة متكررة تهدد العديد من المناطق الزراعية التي تنتج السلع الأساسية فِيْ سلة الغذاء فِيْ العالم.

فِيْ هذا السياق، يقول عالم الأحياء الهُولندي ويلما فان إيسي، “لدينا خسارة فِيْ الغلة بسبب الحرارة الشديدة فِيْ الهند، على سبيل المثال، أو الجفاف الذي شهدناه فِيْ أوروبا. بناءً على ما نعرفه الآن عَنّْ تغير المناخ، ستكون هذه الظواهر فِيْ كثير من الأحيان فِيْ المستقبل “.

المحاصيل الزراعية هِيْ أساس النظام الغذائي العالمي، حيث توفر الحبوب الاحتياجات الأساسية للإنسان والحيوان، لكن مشكلة آثار تغير المناخ تقلل من قدرة هذه النباتات على إنتاج الغذاء.

إنتاج المانجو الباكستاني فِيْ خطر

يشتكي مزارعو المانجو من انخفاض إنتاج هذه الفاكهة، التي تحظى بشعبية كبيرة فِيْ باكستان، بنسبة 40٪ فِيْ بعض مناطق البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.

يتطلع الجميع إلَّى موسم المانجو فِيْ باكستان، حيث يعتبر هذا النوع من الفاكهة، المتوفر بأكثر من عشرة أصناف، طعامًا أساسيًا خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة.

لكن الحرارة جاءت فِيْ وقت مبكر جدًا من هذا العام، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل حاد منذ مارس، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني أن ذلك الشهر كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1961.

تعد باكستان أحد المصدرين الرئيسيين للمانجو فِيْ العالم، وتصل المحاصيل إلَّى مليوني طن سنويًا فِيْ ولايتي البنجاب والسند.

ولم يعرف بعد إجمالي كَمْية الإنتاج هذا العام، لكن وزارة الزراعة فِيْ ولاية السند تتوقع أن تسجل انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 20-40٪ فِيْ معظم المناطق.

تصدير القمح

فِيْ مايو الماضي، قررت الحكومة الهندية، يوم السبت، حظر صادرات القمح بأثر فوري، بعد أيام من إعلانها أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.

قبل الحظر، كانت الهند تهدف إلَّى شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وعزت الحكومة الهندية قرارها المفاجئ فِيْ ذلك الوقت إلَّى موجة الحر التي أدت إلَّى تقليص الإنتاج، ودفعت الأسعار المحلية إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يعتمد المشترون العالميون على الهند فِيْ إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

تونس

تلحق موجة حارة وحرائق أضرارا بالغة بمحاصيل الحبوب فِيْ تونس، ما دفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتنبؤ بأن الإنتاج لن يرقى إلَّى مستوى طموحاته.

ويقول الاتحاد والخبراء إن المحصول يعاني أيضًا من أضرار مباشرة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت بالفعل إلَّى 47 درجة مئوية هذا الصيف ومن المتوقع أن ترتفع إلَّى 49 درجة. بالإضافة إلَّى ذلك، يمكن أن تكون موجة الحرارة عائقا أمام المزارعين لحصاد المحاصيل.

كانت تونس تعتمد على زيادة كَمْية المحصول لتقليل وارداتها من الحبوب فِيْ ظل أزمة مالية فاقمتها الحرب.