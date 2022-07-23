غذاء العالم والانفصام السياسي.. هل يتبدد ممر الأمل فِيْ البحر الأسود

بعد انفراج فِيْ أزمة الغذاء العالمية انطلقت من اسطنبول يوم الجمعة 22 يوليو 2022، استغرق الأمر ساعات فقط حتى يعود الوضع إلَّى الصفر.

ورقة الحبوب .. ولعبة الفصام السياسي

وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود، فِيْ مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم، لنشر الرسائل. الأمل والطمأنينة فِيْ نفوس الملايين الذين يخشون الوقوع فِيْ براثن الفقر المدقع والتهديدات بالنقص. تَغذِيَة.

لكن بعد أقل من 24 ساعة من توقيع الاتفاقية، التي تهدف بشكل أساسي إلَّى استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من أوديسا وموقعين آخرين على البحر الأسود، هاجمت روسيا ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز يوم السبت 23 يوليو 2022 .

وفقًا لوكالة بلومبرج، قال سيرجي براتشوك، مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فِيْ أوديسا، عبر Telegram إن صاروخين من طراز Kalibr أصاب البنية التحتية للميناء، كَمْا أسقط الدفاع الجوي الأوكراني صاروخين.

هل هذا يعَنّْي أن هناك حالة من الفصام السياسي بين أطراف الصراع الروسي الأوكراني

وفور توقيع الاتفاق برعاية الامم المتحدة فِيْ اسطنبول رأى مسؤول روسي شروط تنفِيْذ اتفاق الحبوب “فِيْ الايام المقبلة”.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده لن تحاول الاستفادة عسكريا من أي عمليات محتملة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية بعد الاتفاق على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال سيرجي شويغو فِيْ بيان عقب التوقيع نقله التلفزيون الروسي “لن نستفِيْد من تطهِيْر هذه الموانئ (الأوكرانية) من الألغام وتشغيلها. لقد تعهدنا بذلك.” تنفِيْذ الاتفاق “فِيْ الايام المقبلة”، بحسب فرانس برس.

من جهته، قال أوليج نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إن روسيا استغرقت أقل من 24 ساعة لشن هجوم صاروخي على ميناء أوديسا. وهذا يعَنّْي أن روسيا قوضت التزاماتها تجاه الأمم المتحدة وتركيا بموجب اتفاق اسطنبول، على الرغم من تأكيد وزير الدفاع سيرجي شويغو أن موسكو تتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها بوضوح فِيْ وثيقة الاتفاقية.

فِيْ حالة عدم الوفاء، سوف تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عَنّْ أزمة الغذاء العالمية.

الآفاق والتداعيات

إن الوصول إلَّى هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاقيات اسطنبول أمر مستهجن بشكل خاص ويظهر مرة أخرى أن أطراف الحرب المتصاعدة لا تمانع فِيْ تصعيد الوضع الحالي، مما يديم مخاوف العالم بشأن أزمة الغذاء واسعة النطاق.

اليوم، أوكرانيا لديها ما قيمته حوالي 10 مليارات دولار من الحبوب المتاحة للتصدير. لكن إذا بقي الوضع على ما هُو عليه فِيْ البحر الأسود سيزيد الأعباء ولن تصمد الحبوب.

يفترض، بحسب الوثيقة الموقعة بين الطرفِيْن فِيْ اسطنبول، أن الاتفاقية ستكون سارية المفعول لـ “120 يومًا”، أي أربعة أشهر، وهِيْ المدة اللازمة لاستخراج حوالي 25 مليون طن من الحبوب المكدسة فِيْ الصوامع الأوكرانية فِيْ حين أن التاريخ محصول جديد يقترب.

من جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي على مساعدة أوكرانيا فِيْ نقل الجزء الأكبر من حبوبها إلَّى الأسواق العالمية فِيْ أسرع وقت ممكن.

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالتدمير المتعمد للبنية التحتية والمعدات الزراعية ووسائل النقل فِيْ أوكرانيا، مما تسبب فِيْ نقص الوقود وخلق مشاكل فِيْ السلسلة الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية وسرقة الحبوب الأوكرانية.

الاتفاق الحالي يتيح فرصة للبدء فِيْ عكس هذا المسار السلبي .. لكن هل ستقدم الأطراف المتصارعة تنازلات قوية لإنجاحه، أم أن الانقسام السياسي المتصاعد له اليد العليا فِيْ هذا المشهد المتوتر هذا ما سيحدث فِيْ المدى القريب.