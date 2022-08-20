غرامات “الأفِيْون”.. تجارة الوصفات الطبية تعصف بشركات أمريكية

فِيْ الأسواق بدون رقابة، تكون النتيجة حتمًا خسائر مروعة، تمامًا كَمْا تعاني الشركات الأمريكية اليوم بسبب الوصفات الطبية التي تحتوي على الأفِيْون.

تواجه أكثر من اثنتي عشرة شركة، بما فِيْ ذلك الشركات المصنعة والموزعين والصيدليات، ما يقرب من 4000 دعوى قضائية تتعلق بالمواد الأفِيْونية التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية والقبائل الأمريكية الأصلية.

نكسة جديدة لقطاع الأدوية الأمريكي

صدرت أوامر لوول مارت و CVS Health و Walgreens Boots Alliance بدفع ما مجموعه 650 مليون دولار لفشلها فِيْ المراقبة الصحيحة للوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية أفِيْونية فِيْ ولاية أوهايو الأمريكية، فِيْ أحدث نكسة. قطاع الأدوية فِيْ نزاع قانوني معقد حول المسكنات.

وفقًا لقاضٍ فِيْدرالي فِيْ كليفلاند، سيتعين على الشركات دفع رسوم “انقضاء التقاضي” للمبيعات على مدى فترة 15 عامًا لتعويض مقاطعتين من ولاية أوهايو عَنّْ نفقات التعامل مع عواقب الصحة العامة لبيع الأدوية غير القانوني.

أمر قاضي المقاطعة الأمريكية دان بولستر أيضًا سلاسل الصيدليات بإعداد أنظمة “تمتثل تمامًا” للقوانين الفِيْدرالية التي تحكَمْ مراقبة مبيعات الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

اتهمت البلديات فِيْ جميع أنحاء البلاد صانعي المواد الأفِيْونية والموزعين وتجار التجزئة بالتقليل من خطر إدمان المخدرات والتضحية بسلامة المرضى من أجل تحقيق أرباح بالمليارات.

المواد الأفِيْونية تدمر ولاية أوهايو

أوهايو هِيْ إحدى الولايات التي دمرتها أزمة المواد الأفِيْونية التي قتلت ما يقرب من نصف مليون أمريكي على مدى عقدين من الزمن. زعمت مقاطعتا ترمبل ولايك بولاية أوهايو أنهما غُمرتا بـ 140 مليون حبة على مدى ست سنوات تبدأ فِيْ عام 2006.

تبلغ التكلفة الإجمالية لأكبر شركات صيدليات التجزئة التي تواجه دعاوى قضائية متعلقة بالمواد الأفِيْونية أكثر من 22 مليار دولار، وفقًا لتقديرات هُولي فروم من بلومبرج إنتليجنس.

قال مارك لانير، رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة أوهايو، إن رسوم انتهاء الدعوى ستساهم فِيْ جهُود الاسترداد المحلية، لكن اتفاقية سلاسل الصيدليات لزيادة الإشراف على الوصفات الطبية قد تكون أكثر أهمية. وأضاف أن “هذا سيساعد فِيْ منع حدوث مآسي فِيْ المستقبل”.

وقال المتحدث باسم وول مارت راندي هارجروف إن الشركة ستقدم استئنافًا أيضًا.

قال هارجروف “بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية لأزمة المواد الأفِيْونية، مثل الوصفات الطبية والأدوية غير المشروعة والمنظمين الذين تم تجاهلهم، جادل محامو المدعين بشكل غير عادل بأنه يجب على الصيادلة إعادة النظر فِيْ وصفات الأطباء بطريقة لم يقصدها القانون مطلقًا”. ويقول العديد من المنظمين الصحيين الفِيْدراليين والولائيين إنه يتعارض مع قواعد الطبيب والمريض.

تعويض ضخم

طالبت المقاطعات بما مجموعه 2.4 مليار دولار من سلاسل الصيدليات لتعويض العلاج من المخدرات المستنفد والخدمات الاجتماعية وميزانيات الشرطة، حيث حصلت مدينة ترمبل على 1.3 مليار دولار ومقاطعة ليك 1.1 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على مطالبهم.

وجد بولستر أن هذه المطالب كانت مبالغًا فِيْها، وتم تقسيم مبلغ الحكَمْ “من 650 مليون دولار تم منحها، وستتلقى مقاطعة ليك أكثر من 306 مليون دولار وستتلقى مقاطعة ترمبل أكثر من 344 مليون دولار”، وفقًا لإيداعات المحكَمْة. وأمر الشركات بدفع رسوم عَنّْ العامين الأولين بقيمة 86.7 مليون دولار على الفور.

توصل بعض مصنعي الأدوية القائمة على المواد الأفِيْونية، مثل Johnson & Johnson و Teva Pharmaceutical Industries، والموزعين بما فِيْ ذلك McKesson و Cardinal Health إلَّى تسويات عالمية بمليارات الدولارات. لم يخطر ببال سلاسل الصيدليات أن تصدر قرارات واسعة النطاق فِيْ الدعاوى المرفوعة ضدها.

تم تعيين سبتمبر لقضية المواد الأفِيْونية القادمة ضد سلاسل الصيدليات الحكومية فِيْ نيو مكسيكو، مع وول مارت، وولغرينز و CFS من بين الأطراف التي يتهمها مسؤولو الدولة بالمراقبة الإهمال، وفقًا لملفات المحكَمْة.