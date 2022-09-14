غرامات مليارية.. شركات التكنولوجيا تسقط فِيْ دوامة العقوبات

تصدرت Google و Meta و Tencent و Alibaba قائمة شركات التكنولوجيا الأكثر مطالبة بدفع غرامات لحكومات الولايات بسبب انتهاك القوانين.

ورصدت العرب اليوم الإخبارية مقدار الغرامات التي تكبدتها شركات التكنولوجيا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، والتي تضمنت غرامات على جوجل وميتا وإنستغرام وتينسنت وعلي بابا.

شركة Intel الأمريكية “محظوظة” بعد فوزها بحكَمْ إلغاء الدعوى القضائية ضد التعدي على المنافسة الحرة، وفِيْ 20 يونيو 2022 طالبت المفوضية الأوروبية بفائدة 593 مليون يورو (625 مليون دولار) على مبلغ الغرامة التي دفعها الشركة إلَّى المفوضية تبلغ 1.06 مليار يورو فِيْ عام 2009 بزعم انتهاكها لقواعد المنافسة الحرة، قبل أن تحصل إنتل على حكَمْ قضائي من محاكَمْ الاتحاد الأوروبي لصالحها بإلغاء الغرامة.

ولفتت بلومبرج إلَّى أن هذه القضية تضيف مخاطر لسلطات الاتحاد الأوروبي التي تواجه مطالبات بدفع تعويضات على شكل فائدة على الغرامات المفروضة على عدة شركات لخرقها قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار، ثم ألغى القضاء هذه الغرامات.

فِيْ يناير، أصدرت المحكَمْة الابتدائية فِيْ الاتحاد الأوروبي حكَمًْا يلزم المفوضية الأوروبية بدفع 1.8 مليون يورو كفوائد لشركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم.

جوجل يعاقب فِيْ أوروبا وروسيا وآسيا

عانت جوجل يوم الأربعاء من أكبر انتكاساتها حيث فرضت محكَمْة أوروبية عليها غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد لإضعاف منافسيها، مما يشكل سابقة لمنظمين آخرين لزيادة الضغط.

استأنفت شركة Google، وهِيْ شركة تابعة لشركة Alphabet الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، حكَمًْا سابقًا، لكن ثاني أعلى محكَمْة فِيْ أوروبا أيدته على نطاق واسع، وخفضت الغرامة التي كانت فِيْ السابق 4.34 مليار يورو.

تمثل هذه الغرامة مبلغًا قياسيًا فِيْ قضايا مكافحة الاحتكار. فرضت ذراع مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي غرامات بلغ مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شهرة فِيْ العالم فِيْ ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها إلَّى أكثر من عقد.

هذه هِيْ الهزيمة القانونية الثانية لشركة Google، التي خسرت استئنافها ضد غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهِيْ الأولى من ثلاث قضايا.

وقالت المحكَمْة “نؤكد إلَّى حد كبير قرار المفوضية بأن Google قد فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android ومشغلي الهُواتف المحمولة من أجل تعزيز المركز المهِيْمن لمحرك البحث الخاص بها”.

تقول Google إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدًا عَنّْ الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.

كوريا الجنوبية تفرض غرامات على جوجل وميتا

قالت السلطات الكورية الجنوبية يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2022، إن كوريا الجنوبية فرضت غرامات بملايين الدولارات على شركة Alphabet Inc المالكة لشركة Google وشركة Meta Platforms المالكة لشركة Facebook بسبب انتهاك قانون الخصوصية، بينما تفكر Meta فِيْ استئناف القرار فِيْ المحكَمْة.

وقالت لجنة حماية المعلومات الشخصية فِيْ بيان إنها غرمت جوجل 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وميتا 30.8 مليار وون (22 مليون دولار).

لم ترد Google على الفور على طلب للتعليق.

قال متحدث باسم Meta، “بينما نحترم قرار الهِيْئة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون وتفِيْ بمتطلبات اللوائح المحلية. لذلك، لا نتفق مع قرار الهِيْئة وسنكون كذلك مفتوح لجميع الخيارات بما فِيْ ذلك السعي للحصول على حكَمْ من المحكَمْة. “.

قالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا المستخدمين بوضوح بخدماتهما ولم تحصلا على موافقة مسبقة عَنّْد جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهما أو استخدامها فِيْ الإعلانات المخصصة.

روسيا تفرض غرامة إضافِيْة على جوجل

فِيْ 26 يوليو 2022، فرضت هِيْئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة قدرها 2 مليار روبل (35 مليون دولار) على شركة جوجل، وعزت السبب إلَّى احتكار موقع الشركة على اليوتيوب.

ونقلت وكالة انباء انترفاكس عَنّْ السلطة اوضحت ان “هذا يؤدي الى حجب او حذف حسابات المستخدمين دون سابق انذار او تبرير”.

تكافح السلطات الروسية مع سياسات المعلومات الخاصة بشبكات Google و Meta والشبكات الاجتماعية الغربية الأخرى منذ أن بدأت روسيا حربها فِيْ أوكرانيا فِيْ فبراير.

حجبت شركة جوجل العديد من وسائل الإعلام والمسؤولين الروس وأغلقت قناة البرلمان الروسي على يوتيوب فِيْ أبريل، متهمة إياها بانتهاك شروط الاستخدام الخاصة بها.

وتأتي الغرامة الأخيرة بعد أسبوع من أمر الحكومة الروسية شركة جوجل بدفع 21 مليار روبل بسبب رفضها إزالة ما تصفه موسكو بالدعاية المعادية لروسيا على موقع يوتيوب.

موسكو تفرض غرامات على شركة آبل

فِيْ 12 يوليو 2022، فرضت محكَمْة فِيْ موسكو غرامة قدرها مليوني روبل (33900 دولار) على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن ذلك يرجع إلَّى مزاعم بأنها ترفض تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

كانت موسكو على خلاف مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي فِيْ نزاع محتدم تحول إلَّى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

لم ترد Apple بعد على طلب للتعليق.

انستغرام بخير

فِيْ 6 سبتمبر 2022، فرضت هِيْئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة على Instagram، وهِيْ شركة تابعة لشركة Meta، للسماح للقصر بإنشاء حسابات تعرض أرقام هُواتفهم المحمولة وعَنّْاوين بريدهم الإلكتروني علنًا، مما يضر بحماية البيانات.

وقال متحدث باسم السلطة “اتخذنا قرارنا النهائي يوم الجمعة الماضي وهُو يتضمن غرامة قدرها 405 ملايين يورو”، مع نشر التفاصيل الكاملة للقرار الأسبوع المقبل.

وأكدت الهِيْئة التنظيمية أن العقوبة تم فرضها بعد تحقيق استمر عامين فِيْ الانتهاكات المحتملة للوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.

هذه هِيْ أكبر غرامة تفرضها الهِيْئة على Meta، بعد غرامة 225 مليون يورو فِيْ سبتمبر 2022 بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات فِيْ تطبيق WhatsApp، و 17 مليون يورو أخرى فِيْ مارس من هذا العام.

وهِيْ أيضًا ثاني أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد 746 مليون يورو التي تم فرضها على أمازون فِيْ يوليو 2022.

الصين تغرم تينسنت وعلي بابا

فِيْ يوليو الماضي، فرضت هِيْئة مراقبة مكافحة الاحتكار فِيْ الصين غرامات على الشركات، بما فِيْ ذلك Alibaba Group Holdings و Tencent Holdings، لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عَنّْ المعاملات السابقة، وفقًا لبيان صادر عَنّْ إدارة الدولة لتنظيم السوق، يوم الأحد.

وذكر البيان أنه تم تغريم “تينسنت القابضة” ما مجموعه 6 ملايين يوان (حوالي 896 دولار أمريكي) لعدم الإبلاغ عَنّْ 12 عملية استحواذ، بينما تم تغريم الشركات التابعة لمجموعة علي بابا 2.5 مليون يوان لعدم الإبلاغ عَنّْ 5 صفقات. أصدرت إدارة تنظيم السوق الصينية عقوبات تتعلق بإجمالي 28 صفقة.

وقالت الهِيْئة التنظيمية إنها تعمل على تسريع التخلص من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، وستدعم بشكل كامل تطوير الشركات العاملة فِيْ هذا المجال.