غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة 1444يميل الكثير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى التمسك بمواعيد تجديد تسجيل المركبات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، لكن البعض يتجاهل هذا التاريخ وقد يفرض غرامات على المخالفِيْن.

نظرًا لأن المملكة العربية السَعُودِيْة تسعى جاهدة لتوفِيْر المعاملات بطريقة يسهل على المواطنين التعامل معها، فإن خدمة تجديد تسجيل المركبات هِيْ إحدى الخدمات التي يتعين على المواطنين القيام بها، لذلك يتم تشجيع المستخدمين على أصحابها لتجديد تسجيل المركبات. تعمل الإدارة العامة للمواصلات على توفِيْر الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم هذه الخدمة إلكترونياً، وهذه الخدمة متاحة لجميع مواطني المملكة وتشمل المقيمين ولها بعض الشُروطْ التي يجب أن تستوفِيْها عملية التجديد. اشرح هذا بالتفصيل من خلال هذا المقال فابق معنا.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة 1444

هناك تاريخ محدد لتحديث استمارة تسجيل السيارة ويجب على المالك الالتزام بهذا التاريخ.

سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ريال سعودي إذا لم يتم الوفاء بالتاريخ المحدد.

يُطلب من الجاني تجديد رخصة القيادة عن كل عام يتخلف فِيْه الجاني.

إذا تجاوزت المدة ثلاث سنوات، يحرم مالك المركبة من حق قيادة المركبة لتجديدها.

فترة رخصة القيادة الجديدة بعد انتهاء صلاحية الترخيص، سيكون أمام مالك السيارة 60 يومًا لتجديد الترخيص وسيتم تغريمه إذا لم يجدد الترخيص.

تاريخ محضر مخالفة عدم تجديد رخصة القيادة

بعد فترة التمديد، أي فترة سماح مدتها 60 يومًا للسائقين ومالكي المركبات. سيتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على صاحب المركبة.

يدفع المخالفون رسمًا سنويًا للقيادة بدون رخصة قيادة محددة، وغرامة قدرها 100 ريال سعودي.

فترة سماح لتجديد رخصة القيادة

بموجب قانون الطرق السريعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من المعروف أن تسجيل المركبات ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار أو تجديد السيارة.

بعد ذلك، يكون للسائق أو مالك السيارة فترة 60 يومًا.

عدد الأيام من تاريخ تسجيل المركبة إلى ما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.