غرامة تصل 40 ألف ريال عقوبة مخالفين قطعا شجرتين في الرياض 

ألقت القوات الخاصة بأمن البيئة القبض على اثنين من المخالفين للنظام البيئي، مواطن ومقيم صومالي الجنسية، لقيامهما بقطع شجرتين دون ترخيص في منطقة الرياض.

غرامة كبيرة

وأوضح أنه تم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحا أن عقوبة قطع الأشجار من الأرض ذات الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريفها أو تسويقها دون ترخيص هي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال للشجرة.

أرقام التقرير

وحث القوات الخاصة لأمن البيئة على الإبلاغ عن أي حالة تشكل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض و (999) و (996) في باقي دول العالم. . .