كم غرامة قطع الاشارة في السعودية 1444، افادت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية قمية غرامة قطع الاشارة في السعودية وايضا المخالفات المرورية المختلفة بحسب القوانين والانظمة المتبعة في المرور بالمملكة العربية السعودية ووضعت هذه المخالفات والانظمة من أجل تخفيف الحوادث المتبعة بالسعودية والاصابات المختلفة وكما افادة الادارة العامة للمرور ان كل مخالفة تختلف عن الاخرى في قيمتها المادية.

نظام المخالفات المرورية

تم إعداد نظام غرامات للإدارة العامة للمخالفات المرورية من أجل تنظيم حركة المرور والمركبات في المملكة العربية السعودية. يوضح نظام المخالفات السعودي للسائقين قيمة المخالفات المرورية المختلفة التي يمكن ارتكابها أثناء القيادة. تأتي هذه الأنظمة والقوانين بهدف تقليل الحوادث والإصابات على الطرق.

غرامة قطع الإشارة في السعودية

فرضت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية غرامة مالية لمخالفة الضوء الأحمر، حيث فرضت غرامة تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي، وفي حال قطع الإشارة الحمراء بسبب المواد الكحولية، يتم فرض غرامة مالية. تتراوح من 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الحدودي

يمكن استخدام رقم الحدود للاستعلام عن المخالفات المرورية على النحو التالي

الدخول مباشرة من خلال نظام الاستعلام.

انقر فوق علامة التبويب رقم الحدود من قائمة نوع المستند.

أدخل رقم الحد في الحقل المخصص.

املأ رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة العرض.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن للأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال النقاط التالية

فتح رابط بوابة “أبشر”.

أدخل رقم الهوية بشكل صحيح.

اكتب كلمة المرور في المربع الخاص.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اختر أيقونة تفاصيل المخالفات المرورية.

عرض جميع تفاصيل المخالفة المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يمكن للأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة من خلال الخطوات التالية

الوصول مباشرة من خلال منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اضغط على تبويب تفاصيل المخالفات المرورية.

تحديد المخالفة المطلوبة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة.

قم بإضافة رقم المخالفة ثم الضغط على “بحث”.

اضغط على زر مزيد من التفاصيل لعرض معلومات المخالفة.

خطوات دفع المخالفات المرورية

يتم دفع غرامات المخالفات المرورية على النحو التالي

توجه إلى أقرب جهاز صراف آلي.

إرفاق البطاقة المصرفية في المكان المحدد.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الحكومية.

أدخل رقم الهوية بشكل صحيح.

اختر المخالفات المرورية.

عرض المخالفة المطلوبة.

اضغط على زر الانتهاك.

يتم سحب الرسوم بشكل آلي.

كيفية إلغاء مخالفة الضوء الأحمر

يتم إلغاء مخالفة الضوء الأحمر من خلال الخطوات التالية

انتقل من خلال رابط منصة “أبشر”.

اختر علامة تبويب الأشخاص.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي ثم اختر خدماتي.

انقر على زر الخدمات.

اختر حركة المرور من القائمة.

الضغط على خدمة اعتراض المخالفات المرورية.

تحديد الاعتراض على المخالفة.

الاطلاع على تفاصيل مخالفة قطع الإشارة.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية

يتم تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية على النحو التالي

الانتقال عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

أدخل رقم هوية الفرد.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر على زر الخدمات، ثم اختر خدماتي.

تصريح مرور صحفي.

اختر الخدمة للاعتراض على المخالفات المرورية.

اضغط على اعتراض على الانتهاك ثم اعرض.

بيان سبب الاعتراض على المخالفة.

عرض والموافقة على الشروط والأحكام.

انقر على أيقونة تقديم الاعتراض.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط، حيث يتم اتباع التعليمات والتعليمات المطلوبة وإدخال كافة البيانات والمعلومات بشكل صحيح، حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها عبر منصة أبشر. وزارة الداخلية.

كم غرامة قطع الاشارة في السعودية 1444 وضعت الادارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قيمة غرامية للاشخاص المخالفين في السير وذلك بهدف التقليل من الاصابات والحوادث المختلفة والتي تتراوح تقريبا الغرامة المالية لمخالفة الضوء الاحمر من 3000 إلى 6000 ريال سعودي.