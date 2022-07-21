غرامة مالية ضخمة ضد النصر السعودي بسبب مدرب منتخب مصر

فرض المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، روي فيتوريا، غرامة كبيرة على ناديه السابق، النصر، مقابل أتعابه المتأخرة.

كشف خبير اللوائح الرياضية أحمد الشيخي أن المحكمة الدولية للرياضة بصدد إصدار حكم نهائي في قضية فوز السعودي على روي فيتوريا.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “قريبا جدا ستحل (كاس) قضية فيتوريا التي تطلبت زيادة كبيرة جدا في مبلغ المحكوم عليه (18 مليون ريال).

وأضاف “راتبه مع النصر كان 2.5 مليون / شهر، وبمجرد مغادرته لروسيا انخفض بنسبة أكثر من 52٪. من عام 2022 م حتى الآن، لا يزال النصر يدفع غرامة قدرها 75000 (متكرر شهريًا) كغرامة “.

وكان النصر قد أعلن إقالة روي فيتوريا في ديسمبر 2022 بسبب تراجع النتائج، واشتكى المدرب البرتغالي للنادي السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أتعابه المتأخرة.

حصل فيتوريا على حكم من غرفة تسوية المنازعات “الفيفا”، والتي كان يحق لها الحصول على مبلغ 4 ملايين يورو، لكنها استأنفت زيادة المبلغ.

أعلن اتحاد الكرة تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصري لمدة 4 سنوات.