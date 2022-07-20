غرامة مالية غير متوقعة ضد طارق حامد من مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فرض عقوبة اقتصادية شديدة على الدولي طارق حامد نجم فريق كرة القدم الأول للقلعة البيضاء، بعد استكمال التحقيق معه بسبب غيابه خلال الفترة الماضية. فترة تدريب مجموعة الفارس الأبيض.

غاب طارق حامد عن العديد من مباريات الزمالك الأخيرة مما انعكس سلبًا على مستوى الفارس الأبيض وخسر العديد من النقاط في مسيرته في الدوري المصري الممتاز.

قررت إدارة الزمالك، فرض غرامة مالية على طارق حامد تتراوح بين 6 و 7 ملايين جنيه، خلال الفترة المقبلة، بسبب غيابه لمدة 50 يومًا عن تدريب الزمالك الجماعي بعد إصابته في الركبة مؤخرًا.

وفي سياق آخر، كشف الصحفي أحمد شوبرت عن تشكيل فريق الزمالك الأول لكرة القدم، الذي يعتزم البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، المدرب البرتغالي للفارس الأبيض، مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال شوبرت للإذاعة إن فيريرا استقر إلى حد كبير في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في كأس مصر، مؤكدا أنه قد لا يرى تغييرات كثيرة.

وأضاف شوبرت في تصريحاته “تشكيلة الزمالك المنتظر أن تكون” محمد عوض، حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة، الإمام عاشور، سيف الدين الجزيري، زيزو ​​، أشرف. بن شرقي وروقة ومحمد عبد الغني ”.