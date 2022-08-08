غرق 14 شخصًا في مناطق متفرقة من السعودية خلال أسبوع

غرق 14 شخصًا في مناطق متفرقة من المملكة في أسبوع واحد.

فيديو | في أسبوع واحد، غرق 14 شخصًا في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة# النشرة التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/tB65fhoiRe

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 أغسطس 2022

تفاصيل الحالة

وذكرت الإخبارية أنه تم العثور على جثة شخص في بلدة صبيا، فيما بدأ المواطن في نجران التحقيق في غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي.

وغرق أربعة آخرون في الحناكية بالإضافة إلى أكاديمي من جامعة أم القرى غرق أثناء محاولته إنقاذ ابنه في جدة.

وفي جدة أيضًا، غرقت طبيبتان وبدأ حرس الحدود عملية الإنقاذ، لكن بسبب الظروف الجوية لم يتمكنوا من الوصول إليهما.