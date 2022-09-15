“غريب يرد على استبعاده من الأخضر”.. رسالة نارية من نجم النصر

أعرب عبد الرحمن غريب لاعب فريق النصر الأول عَنّْ سعادته بالفوز الكبير على الباطن فِيْ دوري روشان السعودي.

حقق النصر فوزا كبيرا على مضيفه الباطن (4-0)، فِيْ مباراة الفريقين على استاد الباطن، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” السعودي. دوري روشان.

ورفع النصر رصيده إلَّى 9 نقاط، ليرتقي مؤقتا إلَّى مرتبة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بدون نقاط، فِيْ المركز السادس عشر والأخير.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الرابع للنصر من ركلة حرة مباشرة فِيْ الزاوية اليمنى فِيْ الدقيقة 51 من المباراة.

وقال عبد الرحمن غريب فِيْ تصريحات تلفزيونية للإذاعة الرسمية بعد مباراة الباطن “اللهم أشكرك على الفوز.

ورد غريب على سؤال مراسل الناقل الرسمي “أفضل أداء هجومي فِيْ آخر 4 مباريات” وقال “يجب أن نفوز لأن هناك استراحة وسيكون ذلك دافعا لنا ولنا بعد التوقف. أنا لا أجيب على أحد وهدفِيْ هُو دعم زملائي اللاعبين”.