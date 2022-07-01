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غريب يقترب من الرحيل عن أهلي جدة والنصر في الصورة

كتب newsaفي آخر تحديث
غريب يقترب من الرحيل عن أهلي جدة والنصر في الصورة

اقترب عبد الرحمن غريب من مغادرة صفوف الفريق الأول لنادي الأهلي جدة لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب هبوط الراقي إلى الدوري السعودي الممتاز.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الأهلي جدة قرر بيع أو إعارة اللاعب عبد الرحمن غريب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عبد الرحمن غريب في طريقه للانتقال إلى صفوف فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ارتبط اسم عبد الرحمن غريب أيضًا بالترقية عبر صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهبط فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، جدة، إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد فوزه بـ 32 نقطة فقط.