غزارة أمطار الرياض لم تحدث منذ 52 عامًا

كشف الدكتور عبد الله المسند خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن مدينة الرياض لم تشهد أمطارًا غزيرة منذ 52 عامًا كما كانت بالأمس.

منذ عام 1970 م (52 سنة) لم يشهد #مدينة الرياض أمطار غزيرة خلال الشهر #يوليو كما حدث أمس جنوب الرياض 2 محرم 1444 31 يوليو 2022 وهذا ينطبق أيضًا على أجزاء من المدينة. #وشم هذا والله أعلم. pic.twitter.com/zTOw5N0rKN

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 1 أغسطس 2022

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر إنه منذ عام 1970 م (52 عاما) لم تشهد الرياض أمطارا غزيرة خلال شهر يوليو كما حدث أمس جنوب الرياض، مضيفا أن هذا ينطبق أيضا على أجزاء من منطقة الرياض. الوشم

المطر ليس له علاقة به.

وردا على سؤال حول شدة الرياح وعلاقتها بهطول الأمطار، أشار إلى أن الرياح التي تنزل من الغيوم قوية بسبب برودتها، حيث تصبح غزيرة وتتساقط مع مياه الأمطار.

حالة غير عادية

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للطقس والتنبؤات المناخية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا عن حالة الطقس الممطر الذي أصاب العاصمة الرياض في منطقتي وسط وشرق المملكة.

قال مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والطقس حمزة بن عبد العزيز كومي، إن الأحوال الجوية الممطرة التي أثرت على منطقتي وسط وشرق المملكة تعد من الظروف “غير العادية” الممطرة في هذه الفترة من الصيف.

كمية الامطار في الرياض

وأضاف كومي أن السجلات المناخية من محطات الرصد المأهولة التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية تشير إلى أن المدن في المناطق الوسطى والشرقية سجلت كميات متفاوتة من الأمطار منذ عام 1993 لشهري يوليو وأغسطس 2022 26.6 ملم.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكرار طقس ممطر في الفترة المقبلة، نظرا للتغيرات المناخية والظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة التي تؤثر على العالم والمنطقة.