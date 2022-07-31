غزل المحلة يفوز بهدف على سموحة في الدوري

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي غزل المحلة من الفوز على نظيره سموحة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

فاز فريق غزل المحلة على نظيره سموحة 1-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل عبده يحيى هدف الفوز لفريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة ضد سموحة في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الممتاز، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 40 نقطة.