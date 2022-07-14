غزل المحلة يوضح في بيان رسمي حقيقة المفاوضات مع شوقي غريب

كشف مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة علي العباسي في بيان رسمي لتوضيح حقيقة أن شوقي غريب لاعب المنتخب اللبناني السابق، تولى التوجيه الفني لقائد الفلاحين. خلفا لمصطفى عبده المدرب الحالي.

وجاء البيان على النحو التالي

بسبب انتشار بعض الأخبار الكاذبة عن الفريق في الآونة الأخيرة، خاصة حول مصير مدرب الفريق ؛ وأكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس علي العباسي منذ البداية احترامه وتقديره الكبير لوسائل الإعلام ودورها، مؤكدا أن الكابتن مصطفى عبده يواصل قيادة الفريق، و أن أي خبر متداول عن تقديم أحد اللاعبين والوكلاء المدربين باسم الكابتن شوقي غريب في مجلس الإدارة لتولي تشكيل الفريق، هو خبر كاذب، ولا يليق بالاسم والمكانة. للكابتن العظيم شوقي غريب المدرب السابق للمنتخب المصري.

يؤكد مجلس الإدارة أن محاولة إطلاق اسم الكابتن شوقي غريب – في ظل تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة – محاولة خبيثة تسعى لكسر ثقة الجهاز التدريبي الحالي بنفسه في من جهة، ومن جهة أخرى يسعى إلى فتح فجوة بين مجلس الإدارة والكابتن شوقي، وهو ما لن يحدث. وتشهد العلاقة بين الطرفين على الاحترام المتبادل والتعاون الدائم الذي تجلى في دعم الكابتن شوقي الدائم للنادي الذي ينتمي إليه، وكان آخر مظاهره مشاركته في الإعلان الأخير عن شركة غزل المحلة لكرة القدم. في البورصة المصرية. وذلك لإيماننا بشجاعة وقيمة النقيب العظيم شوقي غريب.

وأخيراً، دعا مجلس الإدارة الصحفيين والإعلاميين للحصول على أخبارهم عن النادي من خلال المصدر الشرعي الوحيد وهو المركز الإعلامي لشركة غزال المحلة لكرة القدم.