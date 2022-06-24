غزل عن الشعر المجعد

موقع اقرأ يقدم لكم أجمل كلمات الغزل على الشعر المجعد والغزل على الشعر الطويل والغزل على المرأة، والغزل نوع من الشعر موضوعه الأساسي هو غناء الحبيب وبيان مزاياه ؛ حيث يصف الشاعر جمال حبيبته ويستحضر جمالها فهو يغني بجمال جسدها وجمال عينيها وبريق وجهها وشعرها … فتابعونا إلى معرفة المزيد عنها.

الغزل للشعر المجعد

شغف الرجل بجمال المرأة منذ زمن سحيق، كان مصدر إلهامه ومحور اهتمامه، ووصفها بأجمل الكلمات، وكان يغازلها وأهمها، وأحيانًا كان يعتني بها براحة يده. والسكتات الدماغية، وفي أحيان أخرى شكله من تقاطع ضفائرها إلى مكان كاحليها. يقال أنه أمير الجمال، فلنتعرف على ما قيل عن شعر المرأة

الغزل للشعر المجعد

ذات الشّعر المجعدياذات الشّعرالمُجعدشعرُكِ الأسودُ يجذبُنيبريقُ عيناكِ السوداويينكطائرٍ في السماءِ يجعلُنيابتسامتُكِ قاتِلةجلوسكِ على كرسيِّ قلبيأنتي بهِقاتِلةشفتاكِ ياذاتَ الشّعرِ المُجعدمثل قُرصِ عسلٍ يلتمع تحت أشِعةِ الشمسلاأَريدُ انتظاراًفسوادُ عينيكِ يقتحِمُ قلبي مثلَ إعصاركُفِّ نظرَكِ أرجوكيلاتدعيني أهيمُ في بحارِ عينيكِكُفي عن التدخين اتوسلُ إليكِفأنا أغارُ على شفتيكِ حتى مِن فلتر سيجارتكِفأنتِتحرقينَ قلبيأرجوكِ لاتضعي ساقاً على اُخرىهذهِ الجِلسَةُتأسُرنيلاتَلمِسي بيدِكِ هذان العنقودانِفإنَّ نظراتي تُحرجنيآهٍلوكنتي ملكيآهٍلوكنتي ملكيلجعلّتُ من شفتيَّسيجارتكِوكلّما أحرقتِهاأجددهالكِهذان العنوقدانلوكنتي ملكيلجعلتُ منهما عصيراًأتذوقهُوحديكفِّّ نظركِ ياذات الشّعرِ المُجعدفأنا لاأُريدُ أن أُكمِل قصيدتيأرجوكييكفينيأرجوكييكفيني

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خيوط على الشعر الطويل

لا نتحدث عن الشعر الطويل سلبا إطلاقا، ومن خلال الموقع الرسمي يأتي جمال الزوايا المقصوصة التي ندرجها في أجمل التعبيرات التي نجدها ونتعاطف معها، محملة بالعديد من المفردات على النحو التالي

خيوط على الشعر الطويل

كان شعرها أشعثًا وأشعثًا، لكن الحجاب كان مغطى، ووجهها مغطى، وغطت عينيها المبطنتين بالظلال، حتى ضاع سواد رمشها، الليلة الماضية حديثي مع صورها، كانت الذكرى. كانت مفضلاته رائعة. راحتك كنت أتركها يا حبي .. مثل نجمة الصيف على كتفيك .. كيف تتعب من صداقة شعري ونما شعري بين يديك .. ثلاث سنوات .. ثلاث سنوات .. تخدعني بأشياء صغيرة .. واجعل ثوبي كأي أميرة .. من الياسمين .. واكتب اسمك فوق البساط، فوق المصابيح، فوق الستائر، لمدة ثلاث سنوات … بائسة … مثل طائر جريح … على كتفي، حبي! … أخشى التعود على عطري. وزينة وجهي عليك .. أخشى اهتمامي بشكل يديك .. أخشى أن أتعود على شفتي .. مع السنين، على شفتيك، أخشى أن تموت أخشى أن أذيب قطعة من الشمع على ذراعيك .. كيف تنسي الحرير .. وتنسى .. دعاء الحرير على ركبتيك .. لأني أحبك صرت أجمل و نثرت شعري على كتفي .. طويل .. طويل .. كما تتخيل .. كيف تمل آذان شعري ويتحول .. كيف سأقول مشط حزين لمرة واحدة يا حبيبتي لو ذهبت ماذا سأفعل بشعري

يا ذات الشعر الطويل وهو واضح مثل لون الليل، أجبني، هل هناك شيء من الميلانين فيك ينحني نحوك حتى تصبح مثل ورقة نخلة تنير الناس في ساعة ظهيرة الظل، العيون تقول أشياء ولسانك ينطق قليلا، أفكر فيك كثيرا حتى تصير مثل المرض ألا يكفيك أن قلبي صار أمام حبك الذليل، ثم أصبح حبك تاجا على رأسي توضع مثل تاج عينيك بين شعرك، فهي ترافقني كخليفة، ولدي انطباع بالانهيار بين أودية دي سيلفانا، أريد حبك، وأنا غير راضٍ بدون حبك البديل. …. .نظري من بعيد ليس عندها حدائق حب هنا .. نظرة عجب هي بالنسبة لي والدة حبيبي التي شغلت بجمالها كل نسائم البحر وعروق الأشجار بعيونها بهمساتها. خديها أعشقها بشفتيها بروحها أبتسم بجمالها الخفي حتى لا تغمى عينيك ولمستها التي أذابت أغصان حبيبك وأجمل الأشجار فقط حتى تكون الريشة وفكرتي وليلي وال – الصحراوية صديقة الشعر ستجعلني بائسة طويلة

يمزح مع النساء

لقد قال العديد من الشعراء العديد من القصائد والأشعار التي كانت وراءها عدة أهداف وألغاز، لأن هذه القصائد المتقلبة من أكثر القصائد التي تحمل أقوالاً وأقوالاً عميقة في المعنى، ولهذا سنتعلم الآن أجمل ما قيل. تدور حول النساء.

يمزح مع النساء